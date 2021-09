L’erreur de l’arbitre a confondu les Braves, les Dodgers dans des interférences rarement appelées

Ce n’est pas à tous les matchs que les joueurs des deux équipes de la MLB subissent une perte complète par rapport à une règle, mais l’arbitre du marbre Mike Estabrook a réussi à faire en sorte que cela se produise lundi. Perdre la trace du décompte le fera.

Lors du premier match de la série entre les Braves et les Dodgers, Ozzie Albies a tenté de se placer en position de marqueur en huitième manche sur une tentative de vol du deuxième but. Jorge Soler était au marbre avec un compte de 1-1 et a balancé (et raté) sur le terrain de Corey Knebel.

C’est alors que toute la confusion a commencé. Jomboy Media est arrivé avec une excellente ventilation vidéo du retard de plusieurs minutes au Dodger Stadium.

Alors qu’Albies a réussi à glisser deuxième, il a d’abord été appelé parce que l’élan de Soler du coup manqué a causé une interférence avec le lancer. Nous pouvons voir que, oui, Soler était en quelque sorte un obstacle au lancer.

À ce stade, cependant, l’application de la règle 6.03 (a) (3) de la MLB a déraillé parce qu’Estabrook a perdu la trace du décompte. Selon la règle, le frappeur est exclu en raison d’une interférence et le coureur de base doit retourner à la base précédente. Mais parce qu’Estabrook pensait que Soler avait été retiré (le compte était de 1-1, pas 1-2), Albies a dû être retiré en guise de punition pour l’interférence tandis que le retrait au bâton de Soler comptait séparément. Vous ne pouvez pas appeler un joueur deux fois, après tout.

Encore une fois, Soler n’a pas frappé. C’était la deuxième grève. Ainsi, les deux équipes se tenaient debout, riant de confusion et essayant d’avoir une idée de ce qui se passait.

Voici la règle :

Si le frappeur interfère avec le receveur, l’arbitre du marbre doit déclarer « interférence ». Le frappeur est retiré et la balle est morte. Aucun joueur ne peut avancer sur une telle interférence (interférence offensive) et tous les coureurs doivent retourner au dernier but qui, selon le jugement de l’arbitre, a été légalement touché au moment de l’interférence. Si, cependant, le receveur fait un jeu et que le coureur tentant d’avancer est retiré, il faut supposer qu’il n’y a pas eu d’interférence réelle et que ce coureur est retiré, pas le frappeur. Tout autre coureur sur la base à ce moment-là peut avancer car la décision est qu’il n’y a pas d’interférence réelle si un coureur est retiré. Dans ce cas, le jeu se déroule comme si aucune violation n’avait été sifflée.

Oui, chaque règle de la MLB est formulée de la manière la plus incohérente possible.

Finalement, les arbitres allaient au casque et se rendaient compte que Soler n’avait pas frappé le jeu. Ils l’appelleraient avec précision pour interférence et laisseraient Albies revenir en premier en toute sécurité. Vous devez également aimer le fait qu’Albies ne savait pas vraiment ce qui s’était passé en premier lieu parce qu’il n’avait pas vu le jeu en raison du glissement en deuxième position.

Je ne peux qu’imaginer à quel point les fans étaient confus lors du match – juste en voyant les deux équipes se tenir debout sans explication. Mais c’est la magie du baseball — parfois personne ne sait ce qui se passe !

Freddie Freeman finirait par échouer pour mettre fin à la manche et les Braves perdraient 5-3.