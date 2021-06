L’erreur de Makkelie qui rapproche Mateu Lahoz de la finale de l’Eurocup

06/12/2021

Le à 09:51 CEST

Mateu lahoz Vous pouvez être l’un des bénéficiaires du match d’ouverture de l’Euro 2020 entre la Turquie et l’Italie ce vendredi. Et c’est que, indirectement, l’arbitre espagnol a pu gagner un ticket pour la finale de l’Eurocup après une grave erreur lors du match de l’autre arbitre favori de ladite finale, le Néerlandais Danny Makkelie.

C’était la 46e minute quand une pièce répétée d’Italie a écrit le destin de Makkelie. Dans le coin, deux joueurs italiens, Insigne et Immobile, ils s’apprêtaient à sortir. Le premier, hors du terrain sur la ligne de touche, le second, derrière la ligne de but. Insigne a doucement touché le ballon et Immobile l’a donné à un coéquipier à l’avant. Après quelques secondes de conversation entre l’arbitre et son assistant numéro 1, Hessel Stegstra, il a levé le drapeau et l’arbitre a sifflé et signalé un coup franc indirect. Jeu invalide.

Les joueurs italiens n’avaient pas leur place dans son étonnement. Nou ne peut en aucun cas exister sur un corner, et cela est indiqué dans les Lois du Jeu. En consultation avec des experts en arbitrage, la seule seconde explication possible est que l’arbitre a compris qu’Immobile est parti « délibérément & rdquor; le terrain de jeu, entré sans l’autorisation de l’arbitre et en a profité. Même comme ça, si c’était l’interprétation, le joueur doit avoir vu le jaune, et ne l’a pas vu. Quelques minutes plus tard, les deux Italiens se positionnent de la même manière pour un nouveau corner, mais ils se souviennent du précédent et changent de tactique.

C’était le jeu de l’Italie dans le match d’ouverture de l’Eurocup

| Télécinco

Dans l’un ou l’autre des deux cas expliqués, il y a une erreur de l’arbitre. Le premier, une grave erreur technique qui ne passe pas inaperçue. La seconde, une autre erreur technique moins grave en ne montrant pas de sanction disciplinaire. Mais ce sera sans doute une action qui devra parler au siège de l’arbitrage à Nyon, et il faudra voir comment l’UEFA agit devant cette circonstance dans les parties qui viennent.

L’anecdote avec Makkelie, c’est qu’en mars, lors des matches de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, l’arbitre apparaissait sur toutes les couvertures alors qu’il n’avait pas validé un but qui semblait clair de Cristiano Ronaldo contre la Serbie. La responsabilité du (non) but est tombée sur l’assistant, Mario Diks, et cette décision l’a amené à être exclu de l’équipe d’arbitres néerlandaise et à ne pas participer à l’Eurocup, pour “Manque de confiance & rdquor;, selon Makkelie lui-même. Diks a été remplacé par Jan de Vries, l’autre assistant du match de ce vendredi à Rome. Il reste à voir si Makkelie prend une nouvelle décision drastique avec Stegstra, ou l’UEFA l’emporte avec lui.

En tout cas, la présence de Mateu dans cette fin hypothétique est liée au fait que l’équipe espagnole ne jouera pas à Wembley le 11 juillet. Dans ce cas, Mateu serait exclu du match. En revanche, si une équipe autre que l’Espagne arrive, Antonio a de bonnes chances d’ajouter sa deuxième finale européenne de la saison, après la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City en mai dernier.

Au siège de l’UEFA, ils étaient très satisfaits de la performance du Valencien et l’avaient inscrit sur la liste des favoris avec Makkelie. Il faudra voir quel genre de décision ils prendront avec le Néerlandais après sa performance à Rome, et il faudra attendre de voir quel genre de performances Mateu Lahoz aura tout au long du tournoi. Il fait ses débuts ce samedi 12 en Belgique – Russie. Si vous ne faites pas une grave erreur comme Makkelie, vous avez beaucoup de bulletins de vote.