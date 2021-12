L’erreur de notation dans le jeu de l’Illinois State est un énorme casse-tête pour les paris sportifs

Alors que la plupart des parieurs suaient samedi le match Army-Navy ou préparaient leurs matchs pour la semaine 14 de la NFL, les paris sportifs du pays se concentraient sur un match de basket-ball masculin par ailleurs sans importance entre l’État de l’Illinois et l’État de Chicago.

Ce n’est pas vraiment le jeu sur le terrain qui a attiré l’attention des joueurs, mais plutôt une erreur comptable extrêmement bizarre sur le tableau de bord. D’une manière ou d’une autre, un seul lancer franc effectué par l’Illinois State avec 40 secondes restantes dans le règlement n’a pas été reflété dans le score final. Ce point a probablement poussé les parieurs à se déchaîner lorsque les Redbirds ont gagné 80-71, mais n’a pas réussi à couvrir un écart de consensus de 10 points.

La ligne a peut-être changé en fonction des paris sportifs (Tipico et Caesars faisaient partie de ceux offrant ISU -9,5), mais l’impact a été le même. Et cela a laissé les parieurs et les livres se poser la même question :

Comment cela pourrait-il arriver?

La vidéo du match montre que Josiah Strong, de l’Illinois State, a effectué les deux lancers francs, bien qu’un seul ait été enregistré. Les deux équipes ont continué à jouer, mettant fin au match avant que le score ne puisse être ajusté.

Strong a également remarqué l’incident et veut probablement récupérer son point de vue autant que quiconque. Quel que soit ce qui a conduit à l’erreur, un certain nombre de livres ont tenté de corriger le problème au cours du week-end.

PointsBet a décidé de payer tous les paris de chaque côté de l’écart. Caesars aussi.

Heureusement, il n’y a eu aucun impact résiduel sur le Over/Under. Les plus de 137,5 encaissés facilement.

