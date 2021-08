L’erreur de Valtteri Bottas n’influencera pas le choix de Mercedes

L’erreur de Valtteri Bottas au Grand Prix de Hongrie n’influencera pas la décision du pilote 2022 du patron de Mercedes, Toto Wolff.

Bottas se bat pour obtenir son siège chez Mercedes pour 2022 et espérait entrer dans la pause estivale grâce à une solide performance en Hongrie.

Mais il s’est avéré que la course de Bottas n’a même pas dépassé le virage 1 après avoir percuté le dos de la McLaren de Lando Norris, et avec cela, Bottas, Norris et Sergio Perez de Red Bull étaient tous hors de la course.

Max Verstappen dans l’autre Red Bull a également été pris dans le drame, subissant de lourds dommages sur le côté de sa RB16B.

Il y avait pas mal de colère envers Bottas après cet incident, mais pas de la part de Wolff, qui examinera la situation dans son ensemble pour décider s’il veut Bottas ou George Russell aux côtés de Lewis Hamilton pour 2022.

“Cela n’influence pas du tout la décision”, a déclaré Wolff dans l’Express.

« L’erreur était malheureuse avec de grandes conséquences. Il a été pris en sandwich par les deux voitures de devant et a perdu de l’appui, puis il était déjà trop tard.

Après l’accident, Bottas a déclaré à Sky F1 qu’il acceptait le blâme, après s’être enfermé sur la piste mouillée et avoir fait reculer la McLaren de Norris.

“Je pense que c’est assez juste”, a déclaré Bottas lorsqu’on lui a dit que les autres pilotes impliqués le blâmaient.

« J’ai pris un mauvais départ, j’ai beaucoup patiné, j’ai donc perdu mon élan, Lando m’a devancé et j’étais juste derrière lui en train de freiner dans le virage 1.

« Et je pense que j’ai mal évalué les points de freinage, je ne m’attendais pas à bloquer les roues.

“J’avais aussi l’impression qu’ils ont freiné assez tôt, mais j’étais le seul derrière et j’étais responsable d’avoir finalement heurté Lando et cela signifiait qu’il a ensuite emmené beaucoup de gens devant lui.

“Donc ce n’est pas génial pour moi et pas génial pour les autres.”