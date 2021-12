L’erreur de virage finale de Max Verstappen voit la pole position remise à Lewis Hamilton pour le Grand Prix de Jeddah potentiellement décisif pour le titre dimanche

Une dernière erreur de dernier souffle de Max Verstappen a privé le Néerlandais d’une pole position sensationnelle au Grand Prix d’Arabie saoudite alors que son rival pour le titre, Lewis Hamilton, a remporté la première place de la course cruciale de dimanche.

Hamilton a maintenu le tour le plus rapide d’un Verstappen volant dont le dernier accident dans le virage a volé ce qui aurait été une pole position presque certaine, le laissant à la troisième place derrière Valtteri Bottas.

.

Verstappen a eu du mal à retenir sa déception après une erreur désastreuse

.

Le moment juste avant que la catastrophe ne frappe et que Verstappen touche le mur a été capturé

.

Advantage a été rendu à Hamilton quelques secondes après qu’il ait semblé avoir été volé

La Mercedes de Hamilton était considérée comme une grande favorite pour remporter le Grand Prix en raison de la vitesse exceptionnelle de la voiture en ligne droite avant le week-end, mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu.

Le tout nouveau circuit de la corniche de Jeddah a fait ses débuts en Formule 1 après seulement huit petits mois de travaux de construction, devenant ainsi le circuit urbain le plus rapide jamais inscrit au calendrier.

Red Bull a rapidement montré que les choses n’allaient peut-être pas dans le sens de Mercedes avec un écart minimal entre les deux équipes lors des essais, et cela s’est reflété dans les temps de qualification.

Verstappen a été le plus rapide en Q3 avant que Hamilton et Bottas ne prennent l’avantage, mais le Néerlandais a ensuite poussé sa Red Bull à ses limites.

.

Verstappen était à un autre niveau alors qu’il sprintait vers le poteau à quelques millimètres des murs

.

Mais a été laissé garé à un coin de la ligne d’arrivée

Une dérive à couper le souffle à quelques millimètres du mur au premier virage a montré Verstappen sur le bord absolu, et les temps de secteur ont rapidement suivi alors qu’il était le plus rapide dans les première et deuxième parties du tour.

Quatre dixièmes de seconde d’avance sur Hamilton et s’envolant vers l’un des plus grands tours d’une saison étonnante, Verstappen s’est bloqué dans le dernier virage, l’amenant à toucher le mur à la sortie.

« C’est bien sûr terrible, mais c’était en général une bonne qualification », a déclaré un Verstappen absolument vidé.

« Nous n’avons pas compris ce qui s’est passé mais j’ai enfermé, clipsé l’arrière et j’ai dû m’arrêter. »

.

L’erreur de Verstappen pourrait bien être déterminante pour le titre

.

Verstappen a eu du mal à expliquer ce qui n’allait pas

.

Horner ne pouvait pas croire ce qu’il avait vu

Le n°33 a immédiatement arrêté sa voiture en piste après avoir heurté le mur, Red Bull craignant déjà des dommages potentiels à la boîte de vitesses qui pourraient entraîner une pénalité de grille en cas de changement.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a exprimé ses premières inquiétudes lorsque la voiture a été retirée de la piste.

« Assez brutal, mais espérons que la boîte de vitesses n’est pas endommagée », a-t-il déclaré.

« C’était un tour puissant, puissant, nous sommes sur le pied arrière ici et cela tirait quelque chose de très spécial du sac. »

La course de dimanche aura lieu à 17h30, heure du Royaume-Uni, avec Verstappen défendant une avance de huit points au championnat sur Hamilton dans l’avant-dernière épreuve de l’un des plus grands combats pour le titre que le sport ait jamais vu.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.