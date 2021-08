L’erreur des Grizzlies avec Dillon Brooks ciblant les Warriors

in

L’excellente saison faite par Grizzly de Memphis cours passé était une réponse directe à l’excellent travail effectué par les élèves de Taylor Jenkins. Certains des meilleurs joueurs de la liste de la franchise tels que Ja Morant ou Dillon Brooks Ils ont livré une performance si spectaculaire que l’équipe a réussi à se faufiler dans les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, bien que leur parcours ait été court.

Cependant, les mouvements abordés par les Grizzlies de Memphis au cours de cette première partie de la pré-saison ne semblent pas avoir beaucoup de sens. Ou, du moins, il est assez complexe de trouver une explication aux opérations traitées par l’entité du Tennessee.

La sortie de Jonas Valanciunas se diriger vers les pélicans de la Nouvelle-Orléans était très difficile à comprendre. Un joueur qui avait capturé de grands nombres et qui avait montré une compréhension puissante avec Ja Morant dans le pick & roll. Mais si d’autres sorties telles que celles de Dillon Brooks ou Kyle Anderson, mieux que ça.

Manque cruel de logique

Sobre todo, nos referimos a la más que posible salida del canadiense, una de las grandes estrellas emergentes del pasado curso que ha demostrado poder ser un jugador de mucha anotación y con un físico más que aprovechable en muchas situaciones del juego, en los dos lados du parc.

C’est ce que confirment certaines sources venues des Etats-Unis, qui affirment l’intention des Grizzlies d’écouter les propositions des deux acteurs cités plus haut. Bien sûr, à condition que les franchises qui arrivaient de l’étranger proposaient des pièces d’échange intéressantes.

Et l’une des franchises qui a déjà réagi a été Guerriers de l’état d’or, qui cherche à ajouter un joueur intéressant pour compléter sa liste. Dillon Brooks serait un complément à Stephen Curry et Klay Thompson aux positions 1-2. Pourront-ils l’obtenir par le biais d’un signe et d’un commerce ?