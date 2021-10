L’erreur des Lakers de Los Angeles avec la signature de Westbrook

De nombreux fans de la NBA, analystes de jeu, journalistes et dirigeants ont accepté de le souligner comme une décision dangereuse. L’arrivée de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles en échange de pièces secondaires intéressantes comme Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope ou Kyle Kuzma il ne devait pas s’agir d’une bonne décision de marché pour l’entité californienne.

En réalité, tout dépendait de l’intégration de Russell Westbrook dans l’équipe, à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. L’un des plus gros ego de la ligue, un voyou manuel qui demande beaucoup de hauteur de balle et dont le style de jeu n’est pas celui d’un meneur à l’ancienne.

Son maniement du ballon est inférieur à son physique, sa vision du jeu est inférieure à sa capacité de marquer et sa capacité à décider dans des jeux de quelques secondes et à choisir la meilleure option est pour le moins compliquée.

Dans cette pré-saison complexe pour ceux de Frank Vogel nous sommes déjà en mesure de vérifier que l’accord des joueurs entre eux n’est pas bon. Cela ira mieux au fil des semaines et de l’alchimie, mais cela pourrait ne pas suffire.

Un problème aussi de nombres

Cependant, le principal problème que Russell Westbrook doit surmonter depuis son arrivée aux Lakers de Los Angeles réside dans les chiffres et les contributions offensives à l’équipe. Son nombre total jusqu’à présent est triple-double, mais très triste composé de:

– 10 points

– 10 rebonds

– 10 passes décisives

– 17 revirements

Les anciens Wizards, Rockets et Thunder parviendront-ils à renverser la situation ?