L’erreur du kit de Tottenham qui a vu certains joueurs sortir sans sponsor de maillot lors de la finale de la FA Cup 1987

Lorsque les joueurs de Tottenham se sont alignés pour la finale de la FA Cup 1987, quelque chose semblait ne pas aller.

Il s’est avéré que SIX d’entre eux manquaient le sponsor principal du club – Holsten – sur le devant de leur maillot.

La chemise des Spurs

Le maillot de match de Richard Gough, ci-dessus, à gauche sans sponsor et celui de Clive Allen, à droite. Gary Mabbutt, Glenn Hoddle, Paul Allen, Ossie Ardiles et Gary Stevens n’avaient pas non plus le nom du sponsor sur leurs hauts lors de la finale de la Coupe 1987

C’est sûrement l’un des plus gros fashion faux pas du football.

Avant la pièce maîtresse de Wembley, Tottenham a reçu six ensembles complets du nouveau kit du fabricant Hummel, comme l’expliquent Simon Shakeshaft, Daren Burney et Neville Evans dans le livre, The Spurs Shirt.

Quatre sets comprenaient le sponsor principal du maillot, Holsten, sur le devant, mais deux sets étaient sans marque car ils avaient été commandés pour que l’équipe de jeunes les utilise lors d’un tournoi de fin de saison en Allemagne.

En outre, le secrétaire du club, Peter Day, a été informé par la Football Association que, compte tenu de l’énorme audience télévisée mondiale que la finale de la Coupe attirerait, l’organisation n’était pas sûre des problèmes de publicité étant donné que c’était la première fois qu’une équipe avec un sponsor alcool apparaissait dans les matchs de football. fin de saison spectaculaire.

Dans tous les cas, la FA a donné le feu vert aux Spurs pour garder la marque de bière sur leurs chemises et donc les six ensembles de kits – équipe de jeunes inclus – ont été envoyés pour avoir la broderie de match particulière cousue sur le devant. Quand ils ont été ramenés à White Hart Lane, les kits se sont assis dans le bureau de Day.

Les garçons de Spurs Shirt ont reconstitué ce qu’ils pensent qui s’est passé ensuite.

Johnny Wallis, l’homme du kit, a sélectionné deux ensembles de kits de champ extérieur, numérotés de 2 à 14, dans la boîte du bureau de Day, ignorant que certains n’avaient pas Holsten sur eux.

À Wembley, Wallis aurait disposé les maillots avec le numéro vers le haut, afin que les joueurs sachent lequel était le leur.

Et avec une finale de FA Cup sur laquelle se concentrer, Clive Allen, Glenn Hoddle et leurs coéquipiers n’ont pas remarqué ce qu’il y avait sur leurs maillots lorsqu’ils ont changé pour le match.

Allen explique qu’il a d’abord remarqué la bite lors de l’échauffement avant le coup d’envoi. « J’ai vu qu’il n’y avait aucun nom de sponsor écrit sur la chemise de Glenn Hoddle », a-t-il écrit dans Il n’y a qu’un seul Clive Allen. « Il est venu vers moi et je lui ai dit : ‘Et ton Holsten ?’ Rapide comme un éclair, il a répondu: « Clive, j’ai un jeu à jouer. Je ne pense pas que nous devrions prendre un verre tout de suite!’”

Après le match, que les Spurs ont perdu 3-2, le club a mené une enquête sur la façon dont l’erreur avait pu se produire, conscient du fait que Holsten leur a payé beaucoup d’argent pour que leur nom soit affiché sur le devant.

L’incident a en fait généré beaucoup de publicité pour la marque et Iriving Scholar, alors président des Spurs, a finalement réussi à aplanir les choses, mais non sans faire de victimes.

Mabbutt au-dessus, au centre, a marqué des deux côtés lors de la finale de la Coupe – c’était l’un des maillots sans Holsten sur le devant, tandis que Chris Waddle, à gauche, avait la marque sur le devant

« Le lundi matin, avec [manager] David Pleat, Peter Day et [Commercial Manager] Mike Rollo a rencontré Holsten », a écrit Scolar dans son livre Behind Closed Doors. « Nous craignions le pire, mais Alan Bridget, le président de Holsten, a été très compréhensif et a clairement indiqué qu’il n’était pas question de retirer le parrainage. »

Cependant, Day a perdu son emploi, tandis que Wallis a été relégué dans l’équipe réserve avec Roy Reyland prenant en charge le kit de l’équipe première.

Quand Coventry a choqué les spécialistes de la FA Cup Tottenham

Les Spurs visaient un huitième triomphe record en compétition et étaient de grands favoris pour battre Coventry, un club apparaissant dans leur première finale majeure en 104 ans d’histoire.

Clive Allen a marqué son 49e but de la saison, mais un but contre son camp de Gary Mabbutt en prolongation a permis à Coventry de l’emporter 3-2.

La tête plongeante de Keith Houchen pour égaliser le jeu est l’un des buts les plus célèbres de la FA Cup, tandis que les fans de Coventry ont nommé un fanzine en l’honneur du genou de Mabbutt !

L’histoire complète de la finale de la Coupe 1987, ainsi que de nombreuses autres, se trouve dans The Spurs Shirt, l’histoire des couleurs de Tottenham racontée à travers une collection unique de chemises historiques portées lors de matchs.

Et le 19 novembre, c’est Football Shirt Friday où vous êtes encouragé à porter un maillot de football – sans sponsor ou non – et à faire un don pour aider à lutter contre le cancer de l’intestin avec le Bobby Moore Fund