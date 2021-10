L’erreur du leader dans ‘The Squid Game’ que peu de gens ont remarquée – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Converti en série internationale du moment, Le jeu du calmar‘est le nouveau hit de Netflix. Avec une prémisse rappelant ‘Battle Royale’ ou une version destructrice de ‘Takeshi’s Castle’, la fiction réalisée et écrite par Hwang Dong-hyuk dans laquelle 456 personnes s’affrontent dans un jeu mortel dont un seul survivant peut sortir, qui est-ce portera les 45,6 milliards de won.

Bien entendu, « The Squid Game » fait référence à la culture populaire sud-coréenne, avec des petits commentaires qui sont des « œufs de Pâques » ou des clins d’œil pour le public du pays asiatique. Cependant, l’un d’eux provoque par inadvertance un trou de tableau de bord liés à l’épisode final et à l’identité du chef.

Au fur et à mesure que la saison avance, Le chef o The Front Man prend plus d’importance, révélant son identité dans le huitième chapitre, étant In-ho, le frère du policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon), qui s’est infiltré dans le jeu en tant que gardien pour le retrouver bien , il manquait.

Cependant, ce à quoi Jun-ho ne s’attend pas, c’est qu’In-ho est un ancien vainqueur du jeu et qu’il finit par le tuer apparemment. C’est là que le trou du script surgit, car In-ho est joué par Lee Byung-hun, l’un des acteurs les plus connus de Corée du Sud, qui est référencé dans le sixième épisode.

Dans ce chapitre, les concurrents doivent jouer aux billes, celui qui gagne continue le jeu et celui qui perd meurt. Dans l’un des jeux, le le participant 067 joue avec le participant 240 et ils font tout leur possible pour allonger le jeu et cela mène à la conversation pendant que chacun fait un mouvement.

Dans l’une des conversations, le joueur 240 parle du film « Inside Men », sorti en 2015 et avec Lee. Le concurrent s’étonne que son rival ne l’ait pas vue et tente d’expliquer le film, notant que « Lee Byung-hun apparaît » en elle.

Et là, le trou du script se pose, puisque Lee lui-même apparaît en train de jouer In-ho dans l’épisode,comment est-il possible qu’il existe une version de lui-même qui soit un acteur reconnu? Peut-être que dans une hypothétique deuxième saison, ils font référence à l’incroyable « ressemblance physique » de l’acteur de la série avec The Front Man.

Source : Excelsior