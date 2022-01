L’erreur d’une star de la NBA sur l’édition Celebrity conduit à une perte difficile

La star de la NBA Karl-Anthony Towns est apparue sur Celebrity Wheel of Fortune pour collecter des fonds pour un organisme de bienfaisance et a commis une erreur coûteuse. Selon Yahoo, Towns tentait de résoudre un casse-tête « Avant et Après », mais a dit un mot supplémentaire, ce qui lui a fait perdre la manche. La star des Minnesota Timberwolves a accidentellement dit « Martin Short, Short Circuit » au lieu de « Martin Short Circuit ». L’acteur Anthony Anderson a correctement résolu le puzzle et l’animateur Pat Sajak a expliqué à Towns ce qui s’était passé.

« Nous devons respecter les règles ici », a déclaré Sajak. « Vous comprenez cela, étant dans la NBA comme vous l’êtes, où les arbitres ne manquent jamais un appel. » Ce n’était pas un grand moment pour Towns, mais il n’a pas quitté le match les mains vides. Le joueur de 26 ans a collecté 30 000 $ pour le Vera Institute of Justice. Anderon a amassé 75 300 $ pour la Anderson Family Foundation et Marcia Cross, vedette de Desperate Housewives, a amassé 62 150 $ pour Stand Up to Cancer.

Le même soir, Towns est apparu sur Celebrity Wheel of Fortune, il a marqué 40 points dans une victoire de 141-123 contre les Houston Rockets et il a maintenant 10 matchs en carrière où il a marqué 40 points ou plus, ce qui le lie avec Kevin Love pour le plus dans l’histoire des Timberwolves. Actuellement, l’équipe a une fiche de 20-20 sur l’année et ferait les séries éliminatoires si elle commençait aujourd’hui.

« Vous assistez à une maturation d’une jeune équipe qui trouve la sienne », a déclaré Towns, selon le StarTribune. « Je pense que tout le monde dans la NBA voit une identité se construire au Minnesota, quelque chose qui, à mon avis, fait défaut à cette organisation depuis très, très longtemps. Une véritable identité et je pense que ce qui est encore mieux, c’est que vous voyez un véritable amour l’un pour l’autre. » Towns a également déclaré: « Tout le monde veut être génial. Tout le monde veut être au sommet de son travail et cela passe par-dessus. »

Towns a été sélectionné n ° 1 au classement général par les Timberwolves lors du repêchage de la NBA 2015. Il a été sélectionné dans la première équipe d’étoiles et nommé recrue de l’année après une moyenne de 18,3 points et 10,5 rebonds par match lors de sa première saison. Towns a été sélectionné pour le match des étoiles en 2018 et 2019 et pour la troisième équipe All-NBA en 2018. Cette saison, Towns affiche une moyenne de 24,5 points et 9,3 rebonds par match.