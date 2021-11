Le premier jour complet du lancement en accès anticipé de Battlefield 2042, le jeu de tir militaire futuriste est sérieusement en difficulté. Les joueurs ne peuvent pas se connecter aux matchs multijoueurs en partie à cause d’erreurs de « persistance ».

Un message d’erreur indique : « Impossible de charger les données de persistance. Le jeu reviendra au menu de démarrage. » L’invite indique que les joueurs doivent vérifier leurs connexions Internet pour essayer de résoudre le problème, mais cela semble être plus grave que cela seul.

Le personnel de GameSpot sur les côtes est et ouest des États-Unis reçoit le message d’erreur et ne peut pas le charger dans les matchs. Le jeu charge une carte très bien, mais renvoie ensuite le message d’erreur avant que le jeu ne commence.

DICE est au courant du problème et a confirmé que le problème venait du studio. Pour le moment, DICE a déclaré qu’il recommandait d’appuyer sur Réessayer et de lui donner une autre chance. Le personnel de GameSpot a essayé cela et n’a eu aucun succès.

Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous reçoivent un message d’erreur lors de la tentative de chargement sur un serveur, puis sont renvoyés au menu principal

Impossible de charger les données de persistance est un problème de connexion de notre côté

Nous y sommes, pour l’instant vous pouvez appuyer sur Réessayer et tenter de rejoindre un serveur pic.twitter.com/bDDN3DaIME – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 12 novembre 2021

DICE a par la suite signalé qu’il assistait à une « récupération saine » et que de nombreux joueurs reviennent dans Battlefield 2042. Comme d’habitude, votre kilométrage peut varier, mais cela semble être une bonne nouvelle.

Nous assistons à une saine reprise de notre côté qui montre que beaucoup d’entre vous sont de retour dans le jeu #Battlefield2042 Chaque fois que nous rencontrons ces problèmes, nous surveillons activement tout changement dans la qualité du service. Nous garderons un œil sur les choses, mais vous devriez être bon pour #PTFO d’ici 👍 pic.twitter.com/FZIVxHVmM5 – Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) 12 novembre 2021

Alors que Battlefield 2042 était apprécié par beaucoup avant les problèmes de serveur, le jeu ne s’est pas déroulé de manière complètement fluide, car les joueurs expriment leurs inquiétudes concernant les fonctionnalités manquantes telles que le tableau de bord et le chat vocal.

Le jeu est maintenant disponible pour les propriétaires des éditions Gold et Ultimate, et pour ceux qui utilisent l’essai EA Play de 10 heures. La sortie complète est prévue pour le 19 novembre. Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur le déverrouillage de Battlefield 2042.

Pour en savoir plus, consultez la revue Battlefield 2042 de GameSpot en cours.

