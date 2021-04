L’erreur la plus courante que vous faites après l’exercice Vie

Les gens cherchent à se récompenser d’être actifs. Ainsi, lorsque vous faites de l’exercice pour brûler des calories, vous pourriez être tenté de vous gaver de nourriture. Et c’est une grave erreur.

Faites-vous de l’exercice et avez encore du mal perdre du poids? Vous faites peut-être une erreur lorsqu’il s’agit de vous récompenser. Une nouvelle recherche menée par des scientifiques de l’Université technique de Munich et de l’Université du Nebraska a découvert un changement perturbateur des habitudes alimentaires qui accompagne l’exercice: manger plus en guise de récompense.

“Les gens veulent se récompenser d’être actifs”, expliquer les résultats de la recherche. Ce désir comporte des dangers pour votre mission de perdre du poids.

Vous faites de l’exercice pour consommer des calories. Vous terminez l’effort. Vous pensez avoir fait un excellent travail. Comment célèbres tu? Manger et boire après l’effort (peut-être en grande quantité parce que votre corps se sent épuisé). Résultat? Vous récupérez immédiatement toutes les calories perdues ou même en voulez de nouvelles.

“Nous avons décidé de mener une expérience hypothétique pour découvrir pourquoi les gens mangent plus après avoir fait de l’exercice que lorsqu’ils ne font pas d’exercice.”

Pour réaliser ce test, les scientifiques ont été assistés par 41 participants en bonne santé (23 femmes, 18 hommes) âgés de 19 à 29 ans avec un indice de masse corporelle de 23,7.

Ces participants ont effectué au hasard soit une séance d’exercice de 45 minutes ou bien une période de repos de 45 minutes également; ils ont fait l’une de ces activités lors de leur première visite et le reste lors de la deuxième visite.

Avant de faire de l’activité physique, les participants ont rempli un questionnaire sur leur évaluation subjective de la faim et de la satiété, la quantité préférée de nourriture quand ils mangeaient et les aliments qu’ils avaient l’habitude de choisir. En énumérant chaque aliment, ils ont précisé la taille de la portion de cet aliment.

Après avoir fait l’exercice (45 minutes d’exercice aérobie sur un vélo stationnaire), ils ont immédiatement rempli le questionnaire en une seconde fois. Ils se reposeraient pendant 30 minutes et le rempliraient pour la troisième fois.

Qu’est-ce qui a été découvert avec? Que, après l’exercice, les participants ont augmenté la quantité des aliments choisis. La même chose s’est produite après la pause de 30 minutes. De plus, après le vélo, presque tout le monde voulait manger immédiatement. Cette faim insatiable n’a pas disparu après avoir rechargé des forces pendant une demi-heure.

«Ce test nous a permis de montrer que l’envie de manger et la quantité de nourriture que vous souhaitez manger changent après un effort physique», expliquent les auteurs de la recherche. “Ces résultats nous aideront à optimiser la perte de poids grâce à l’exercice.”

Malheureusement, l’étude ne donne pas de conseils pratiques pour ne pas être tenté de trop manger après avoir fait de l’exercice. Ce qui est clair, c’est qu’il vaut mieux ne pas faire confiance à vos opinions sur la nourriture après une séance d’exercice; Attendez plus d’une heure avant d’évaluer ce que vous voulez manger, combien vous voulez manger et quand vous voulez manger.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Daniel Cáceres