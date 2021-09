L’érudit islamique Maulana Kaleem Siddiqui arrêté à Meerut de l’UP pour avoir dirigé le “plus grand syndicat de conversion”

in

Siddiqui a été arrêté trois mois après que les habitants de Jamia Nagar à Delhi, Mufti Qazi Jahangir Alam Qasmi et Mohammad Umar Gautam, aient été appréhendés par l’ATS le 20 juin.

L’Uttar Pradesh Anti-Terror Squad (ATS) a arrêté mercredi le célèbre érudit islamique Maulana Kaleem Siddiqui de Meerut pour avoir prétendument dirigé le « plus grand syndicat de conversion ». L’ATS a déclaré que le nom du religieux est apparu au cours de l’enquête sur une affaire déposée à Lucknow dans laquelle le religieux Umar Gautam et d’autres ont été inculpés.

Siddiqui, 64 ans, a été arrêté trois mois après que les habitants de Jamia Nagar à Delhi, Mufti Qazi Jahangir Alam Qasmi et Mohammad Umar Gautam, aient été appréhendés par l’ATS le 20 juin. Qasmi et Gautam dirigeaient le Centre islamique Dawah, une organisation qui travaillerait sur le financement de l’ISI pour avoir converti les étudiants sourds-muets à l’islam, selon des responsables.

