L’éruption volcanique de La Palma fait rage après plus de 70 jours – les craintes d’un tsunami | Sciences | Nouvelles

L’éruption a commencé le 19 septembre et a duré plus de 70 jours. Cela signifie qu’il s’agit de la plus longue éruption volcanique observée sur l’île, selon EuroWeekly.

Avant cela, le record appartenait à une éruption de 66 jours qui a commencé à la fin de 1677 et s’est terminée au début de 1678.

Volcanodiscovery.com rapporte que plus de 1 000 tremblements de terre ont été signalés sur l’île espagnole au cours des deux dernières semaines.

Le Pacific Tsunami Warning Center publie une veille sur les tsunamis lorsqu’un séisme d’une magnitude supérieure à 7,5 se produit.

La plupart de ceux enregistrés au cours des deux dernières semaines ont eu une magnitude comprise entre 2 et 3, avec près d’un tiers entre 3 et 4.

Mais les chiffres sont à la hausse, le plus grand tremblement de terre depuis le début de l’éruption ayant été enregistré vendredi matin.

Cela est arrivé avec une magnitude de 5,1 sur l’échelle de Richter, suscitant de nouvelles craintes de déclenchement d’un tsunami.

Le risque de tsunamis est également accru par les glissements de terrain, auxquels le volcan de La Palma serait sujet.

Dimanche matin, plusieurs nouveaux évents se sont ouverts à la base nord et nord-est du cône principal du volcan.

Cité dans Canadian Weekly, il a déclaré : «[This] prendra quatre ans, ce dont toutes les parties intéressées sont déjà conscientes.

Plus de 2 500 bâtiments auraient déjà été détruits par la lave.

La Palma compte environ 83 000 habitants.

Des milliers d’entre eux ont déjà été évacués de leurs maisons, et la perturbation ne devrait pas prendre fin de si tôt.

À la fin du mois dernier, les responsables des îles Canaries ont déclaré que la fin était encore loin.

Le président Angel Víctor Torres a déclaré : « Il n’y a aucun signe que la fin de l’éruption soit imminente, même si c’est le plus grand désir de tout le monde. »