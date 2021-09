Les 1 428 dauphins tués en une journée aux îles Féroé : tradition ou massacre ?

18/09/2021 à 17h04 CEST

Chaque année, à la mi-septembre, une tradition sanglante a lieu dans les lointaines îles Féroé, dans l’Atlantique Nord mais sous administration danoise : le massacre de cétacés, essentiellement des dauphins et des globicéphales, dit grind, pour pour garantir l’approvisionnement en nourriture pour l’hiver. Il est un vestige du passé qui survit fortement aujourd’hui et est considéré comme une tradition inaliénable par la population féroïenne. Mais il y a aussi de plus en plus de critiques.

La capture exceptionnelle réalisée cette année a rempli les médias du monde entier d’images choquantes. Ce n’est pas la première fois, car il y a des groupes environnementaux très actifs contre cette pratique. Cependant, à cette occasion, le gouvernement féroïen lui-même a admis que cette pêche pourrait devoir être limitée.

De quels chiffres parle-t-on ? Pas moins de 1 428 dauphins à flancs blancs (Lagenorhynchus acutus) ont été capturés par des pêcheurs locaux en une seule nuit, hier soir 12. Les quais de la petite ville qui sert de base à ces bateaux de pêche ont été littéralement inondés de dauphins morts, étant écartelés ou chargés sur des camions. Et tout teint en rouge.

Sea Shepherd, l’entité qui s’oppose à la mouture, a publié une note dans laquelle elle expliquait que ce groupe de 1 429 dauphins “a été conduit pendant de nombreuses heures et sur 45 kilomètres, à l’aide de hors-bord et de jet-skis, vers la plage peu profonde de Skálabotnur. , dans les îles Féroé, où chaque animal a été tué & rdquor ;.

Cette entité, qui lutte contre cette pratique depuis de nombreuses années, affirme que ce qui s’est passé cette année constitue un véritable record : “C’est la plus grosse prise de l’histoire des îles Féroé (la précédente était de 1 200 globicéphales en 1940) et c’est peut-être la plus grande chasse de cétacés jamais enregistrée dans le monde entier & rdquor;.

En outre, ils signalent également de multiples irrégularités, car de nombreux participants à la chasse n’avaient pas le permis requis pour le faire, car ce permis implique «une formation spécifique sur la façon de tuer rapidement les globicéphales et les dauphins & rdquor; pour éviter des souffrances inutiles. Par contre, sur les photos et vidéos vous pouvez voir des dauphins encore vivants sur les quais.

En outre, de nombreux dauphins avaient été écrasés par les bateaux à moteur, frappés par leurs hélices, qui a causé une mort lente et douloureuse.

L’origine de cette cruelle tradition est l’alimentation de la communauté. Pourtant, les sommes capturées dépassent déjà largement les besoins collectifs, selon les détracteurs de la mouture. La viande de dauphin est distribuée après la chasse aux participants et le reste va aux habitants du quartier où la capture a été effectuée. Mais, apparemment, dans ce cas, des dauphins ont même été donnés à d’autres quartiers de l’île pour ne pas avoir à les jeter, étant donné l’excès de quantité.

Il n’y a pas que les écologistes de Sea Shepherd qui rejettent le grind. Ils commencent aussi à le faire de nombreux voisins, qui jugent cette chasse excessive. Le journal danois Ekstra Bladet a publié un rapport avec de nombreux témoignages d’habitants des îles Féroé indignés par ce qui s’est passé le 12.

Il faut garder à l’esprit que cette chasse a eu lieu alors que les îles Féroé avaient déjà chassé un total de 615 globicéphales tout au long de l’été, ce qui porte le nombre de cétacés morts à 2 043 seulement durant ces mois de cette année, selon le directeur Sea Berger exécutif Alex Cornelissen.

Le gouvernement pourrait limiter la chasse

La polémique générée semble avoir conduit le gouvernement des îles Féroé à adopter une mesure. Situé entre le glaive d’une tradition aux nombreux adeptes et le mur du scandale international que représente ce massacre, le Premier ministre féroïen, Steig Nielsen, a annoncé par une note que son gouvernement « a décidé d’engager une évaluation de la réglementation sur la capture de dauphins à flancs blancs & rdquor ;.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un renoncement à ces chasses, il est admis que les choses sont allées trop loin et des limitations sont prévues pour l’avenir.

Apparemment, la capture de dauphins à flancs blancs serait interdite car, comme l’explique le premier ministre, la chasse dite mouture est une tradition qui ne vise pas cette espèce, mais plutôt les globicéphales, aussi appelés globicéphales.

« La chasse au dauphin à flancs blancs n’a jamais fait partie de la tradition féroïenne. au même degré que celui des globicéphales, et n’a pas la même légitimité culturelle & rdquor;, indique le souverain précité.

« Nous prenons cette affaire très au sérieux. Bien que ces chasses soient considérées comme durables, nous examinerons de plus près les impacts de dauphins et le rôle qu’ils devraient jouer dans la société féroïenne, indique la note.

La capture de globicéphales n’est pourtant pas remise en cause: « La capture annuelle est en moyenne de 600 globicéphales. Il est reconnu internationalement depuis longtemps que les captures de globicéphales dans les îles Féroé sont durables et que la population de globicéphales dans l’Atlantique du Nord-Est est abondante », ajoute-t-il.

Photos : Sea Shepherd

Note publiée par le gouvernement des îles Féroé (en anglais) : https://www.government.fo/en/news/news/dolphin-hunt-to-be-evaluated/

Photos et vidéos de la capture de cette année : https://seashepherduk.myportfolio.com/op-bloody-fjords-faroe-islands-2021

