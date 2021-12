Les 1% les plus riches possèdent environ 25% des actifs en Espagne

12/07/2021 à 20:01 CET

Enric Bonet

La la répartition inégale des fortunes et des richesses affecte également Espagne. Selon la macro-étude World Inequality Lab, publiée ce mardi, 1% des Espagnols les plus riches possèdent 24,2% de la richesse patrimoniale du pays, tandis que les 50 % les plus pauvres n’ont que 6,7 %. Le rapport préparé par le prestigieux économiste français Thomas Piketty et son équipe met en garde contre les inégalités économiques en Espagne, bien qu’il fasse partie du club des pays européens qui parviennent le mieux à enrayer ce problème, surtout par rapport au reste des continents. « L’Espagne est un pays relativement égalitaire par rapport à ses voisins européens. (& mldr;) Les niveaux d’inégalités sont similaires à ceux de la France et inférieurs à ceux de l’Allemagne & rdquor ;, souligne la macro-étude du World Inequality Lab, qui comprend également Gabriel Zucman, Lucas Chancel, Emmanuel Saez et Clara Martínez-Toledano de Madrid . Les 10 % d’Espagnols les plus riches représentent 34,5 % des revenus du travail et du capital, tandis que dans l’ensemble de l’Europe, ils représentent 36 %. Cependant, ces pourcentages sont calculés avant redistribution fiscale, particulièrement avantageux dans le cas espagnol pour les revenus les plus élevés.

Les plus riches dominent le patrimoine immobilier

En réalité, ces inégalités montent en flèche dans le cas de la richesse patrimoniale. Le sommet de la pyramide (1%) détient près du quart des actifs immobiliers du pays. 57,6 % de ces fortunes sont entre les mains des 10 % les plus riches. Les classes moyennes – la tranche intermédiaire entre les 10 % les plus chers et les 50 % modestes – en possèdent 35,8 %.

« Au cours des 30 dernières années, malgré les bulles financières et les faillites, la richesse de 10 % est restée très stable », indique le rapport. Et il précise que cela est dû au fait « que les riches Espagnols ont vendu une partie de leurs actifs immobiliers lorsque la bulle a éclaté en 2008 & rdquor ;. Depuis lors, ils représentent une part croissante du gâteau immobilier.L’Espagne n’a pas échappé à la tendance mondiale de concentration des richesses par le haut. Les 10% de la population la plus riche concentre 76% du patrimoine mondial, et 52% des revenus. L’Amérique latine, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (MENA) représentent les régions du monde les plus inégales. En revanche, l’Europe est le continent avec la redistribution la plus équitable. Cependant, les auteurs du rapport soulignent que les inégalités entre les populations des États les plus pauvres et les plus riches ont diminué au cours des deux dernières décennies, mais en même temps se sont accrues à l’intérieur des pays.

Les plus riches polluent cinq fois plus

Piketty et son équipe montrent comment les inégalités économiques se sont réduites en Espagne tout au long du XXe siècle. Comme dans le reste de l’Europe, cette tendance s’est arrêtée avec la montée du néolibéralisme à partir de 1980. Depuis, augmenté au cours des années 1980 et après la Crise financière de 2008. Pour le moment, il n’y a pas d’augmentation significative avec la récession causée par le covid-19.

Les niveaux disparates de richesse se reflètent également dans les émissions de dioxyde de carbone. Selon la macro-étude, les Espagnols les plus riches ont une incidence beaucoup plus élevée du changement climatique que les plus pauvres. Le 1% le plus riche émet 64,7 tonnes par an et par personne et le 10%, 20,8 tonnes. En revanche, ce pourcentage chez 50 % de la population modeste tombe à 4,6 tonnes par habitant.

Sur une note positive, le rapport montre l’égalité croissante dans la répartition des richesses entre les hommes et les femmes. Les femmes espagnoles possèdent 40 % des revenus du travail. Un pourcentage inférieur à son poids dans la population, mais bien supérieur aux 24,7% de 1990.