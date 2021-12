Les 10 actions les plus vendues en ce moment pour le vendredi 17 décembre

Les actions à découvert continuent d’intéresser les commerçants de détail à la recherche du prochain grand jour et nous plongeons dans certains des meilleurs candidats !

Nous tirons nos données sur les actions à découvert de Twitter (NYSE :TWTR) l’utilisateur Will Meade. C’est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs qui compte plus de 270 000 utilisateurs sur la plate-forme de médias sociaux. Meade collecte ses données sur S3.

Plongeons-nous dans les actions les plus courtes pour vendredi ci-dessous !

10 actions les plus shorted en ce moment

Biofrontera (NASDAQ :BFRI) l’action commence avec un intérêt à découvert de 74%. Il s’agit d’une société de biotechnologie spécialisée dans la dermatologie. Les actions de la société étaient en hausse de 15,4% vendredi après-midi.

cortexyme (NASDAQ :CRTX) viennent ensuite avec un intérêt à découvert de 48%. Il s’agit d’une société biopharmaceutique au stade clinique. Son action est en hausse de 4,5% au moment d’écrire ces lignes.

Thérapeutique immunitaire (OTCMKTS :IMUN) l’action rejoint la liste avec un intérêt à découvert de 45%. Il se concentre sur les immunothérapies pour l’oncologie, les maladies infectieuses, l’inflammation, etc. Les actions de la société sont en baisse de 5,7% cet après-midi.

Longeveron (NASDAQ :LGVN) les actions revendiquent leur place sur la liste avec un intérêt court de 38%. Il s’agit d’une autre entreprise de biotechnologie au stade clinique. Son action est en hausse de 3,1% aujourd’hui.

Intercepter les produits pharmaceutiques (NASDAQ :CIPT) l’action atteint le point médian de notre liste avec un intérêt court de 35%. Il s’agit d’une société biopharmaceutique américaine. Ses actions sont en hausse de 9,6% depuis cet après-midi.

Prélude Thérapeutique (NASDAQ :PRLD) détiennent également aujourd’hui un intérêt à découvert de 35%. C’est une entreprise d’oncologie de précision au stade clinique. L’action de la société est en hausse de 1,5% aujourd’hui.

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK) l’action est également assise avec un intérêt à découvert de 35%. Il s’agit d’une entreprise de recharge de véhicules électriques (VE). Ses actions sont en légère hausse jeudi après-midi.

Limonade (NYSE :LMND) les actions gagnent leur place sur la liste avec un autre intérêt court de 35%. Elle propose différentes formes d’offres aux clients. Les actions de la société ont augmenté de 8,5% au moment d’écrire ces lignes.

Reliance mondiale (NASDAQ :RELI) l’action rejoint la liste avec un intérêt à découvert de 34 %. Elle gère l’acquisition et la gestion d’agences d’assurance de gros et de détail aux États-Unis. L’action de la société est en baisse de 4,6% aujourd’hui.

Services du groupe Boyd (BMV :PARDN) clôturent notre liste d’actions la plus courte avec un intérêt à découvert de 33%. Il s’agit de la société mère canadienne de Boyd Group et de ses filiales.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

