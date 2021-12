Les 10 artistes nationaux émergents de 2021

Dire que la musique ne s’arrête pas semble un cliché. Cependant, lorsque nous nous arrêtons et portons une attention particulière aux nouveaux projets nationaux, nous trouvons une production importante. Certains, enfants de la pandémie, d’autres, projettent qu’en ces deux années de confinement forcé ou autonome ont développé leur concept sonore et esthétique.

Ce territoire est très fertile et chaque année nous avons la chance de voir naître de nouveaux projets, qui brisent les moules et qui peu à peu fertilisent l’avenir de la musique colombienne.

Pour garder une trace de ces nouveaux sons, nous avons compté les 10 artistes émergents colombiens les plus marquants de 2021.

Profitez-en.

MING est le projet solo de Andréa Miranda, Le parolier, auteur-compositeur et chanteur de Pastusa que nous avons rencontré dans le cadre de Feed Blak. Depuis 2020, il décide de faire partie d’une nouvelle étape créative dans laquelle l’expérimentation, l’électronique et le trip hop se conjuguent à merveille. En ce moment, il est en train de produire son premier album intitulé « La Pupera ».

Muses sont trois sœurs afro-latines basées à New York qui se sont réunies pour créer une musique qui inspire et brise les frontières. Ils chantent en anglais et en espagnol et les sons qui les identifient sont ceux du rap, du r&b et de tout ce qui a à voir avec l’afro-latin. D’eux jusqu’à présent, il est connu « Destination », un single collaboratif de Luis Eduardo Acoustique, artiste Chocoano reconnu pour être l’un des créateurs de la Rythme exotique, genre musical de la côte pacifique colombienne. Musas prépare ce qui sera un premier EP dans lequel ils présenteront des chansons pleines de sons allant de l’afro beat à la pop latine, avec de bons messages en anglais et en espagnol.

Il s’agit d’une jeune proposition de rap alternatif qui a émergé au milieu d’une pandémie sous la direction de David Moscosso, un compositeur, producteur et beatmaker qui avant de créer ses propres chansons a travaillé en studio avec des projets tels que Nanpa de base, je suis Emilia, Superlitium, entre autres. 2021 l’a aidé à continuer à travailler sur ce qui sera son premier album, dont nous avons déjà rencontré deux singles : « Fureur » Oui « Société Soledad ».

À Lalo Cortés nous l’avons connue pour accompagner des artistes comme TSH Sudaca, Lianna et Briela Ojeda. En 2020, il décide de présenter sa proposition en tant que soliste avec un single intitulé « Cicatrice ». En plus de continuer à collaborer dans les choeurs de par exemple, Diane Burco, qui a été nominé pour les Latin Grammy Awards, a présenté « Pas à pas », une chanson avec une nette influence de jazz proche du lo-fi, qui l’a amenée à participer à une campagne publicitaire pour une marque de vêtements bien connue. Lalo Cortés est en train de devenir l’un des artistes les plus en vue du genre néo soul dans notre pays.

Ce jeune chanteur né à Buenaventura, Valle del Cauca, s’est fait connaître avec la chanson « Monsieur José », création qui raconte l’histoire d’une fille maltraitée et assassinée par son voisin. Dans ce 2021, il a présenté « Je suis Dieu », un single qui est devenu l’une de nos chansons de la semaine et qui, basé sur le beat afro, le trap, le r & b, les sons du Pacifique et un flux qui dénote d’où il vient, laisse un message sur la façon dont à travers l’art ils sont peuvent surmonter les obstacles et comment, grâce à la musique, ils peuvent briser les chaînes de la réalité.

Comme beaucoup d’artistes qui se consacrent au rap, KombaOutre le rap, il chante et explore une facette en tant que producteur depuis cinq ans. Il a commencé sa carrière avec le groupe La vie brute et dans sa proposition solo, les sons de trap, g-funk, reggaeton, pop et rap sont présents. En 2021, il présente Solaire Oui Panthera, EP dans lesquels il a réuni certains des singles avec lesquels il a lancé sa carrière.

La proposition de Ana Sanz respirer la fraîcheur. Sous le style pop latino-américain, il a réussi à attirer l’attention de l’industrie musicale du pays. Tout cela grâce à une grande gestion des influences aux nuances de shoegaze, dreampop et indie. Son premier emploi à être appelé Bleu orangé, fait déjà partie de celles attendues pour ce qui sera 2022 pour la musique alternative colombienne.

La chose intéressante à propos Telluric il ne se limite pas à la grande capacité d’interprétation de chacun de ses membres, ni à la conception soignée de la production et de l’esthétique. Dans la proposition se distingue le pouvoir d’établir un discours narratif du point de vue musical où s’intègrent la musique expérimentale, le rock et la musique électronique avec des connotations industrielles. Son premier EP je, a été l’une des sorties les mieux reçues par les médias spécialisés du pays en 2021.

Parodie? Passe-temps ? Ce qui en 2019 a commencé à apparaître dans des événements avec un nom curieux qui a rappelé Je l’ai, a dissipé les doutes en 2021 avec le lancement du premier Fièvre.

Dans l’œuvre, les influences du post punk, du hc punk et du psychédélique de Bogota sont reconnues, le tout dans un ensemble léger qui rafraîchit la scène des musiques émergentes de la capitale et du pays.

Si 2020 le positionnait comme une promesse avec la première « choses stockées », 2021 était l’année pour devenir une réalité. De superbes chansons chargées de mélodie et de contenu définissent la proposition sonore de VE et ils en font l’un des plus intéressants de la scène pop alternative débordante du pays.