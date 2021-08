Les 10 astuces pour se protéger de la canicule selon l’OCU | Vie

La canicule qui ravage l’Espagne est un danger pour les gens, mais la combattre n’est pas compliqué et peut se faire en suivant ces dix conseils de l’OCU.

L’été est l’une des meilleures périodes de l’année, même s’il a ses avantages et ses inconvénients. Le principal avantage pour beaucoup de cette période estivale est les vacances. Et, est-ce que les semaines de repos avec la famille et les amis servent à recharger les batteries, à améliorer l’humeur et le repos.

Bien sûr, tout cela peut être fait tant que les températures sont adaptées. Les années passent et les étés commencent à devenir plus chauds, les scientifiques affirment que le réchauffement climatique est de plus en plus accusateur.

Dans la presqu’île nous avons subi et subirons des vagues de chaleur, la dernière vient de commencer et la quasi-totalité de la population est déjà confrontée aux conséquences de ces températures. Le plus simple est de penser qu’avec la climatisation tout est résolu, mais ce n’est pas si simple.

L’UCO a plusieurs astuces pour faire face à cette canicule et beaucoup d’entre elles sont simples, en plus de ne pas avoir besoin d’appareils ou d’autres éléments. En réalité, les principaux problèmes de chaleur dépendent beaucoup du groupe à risque dans lequel nous nous trouvons.

Les personnes âgées, les enfants et les bébés sont les plus touchés lorsque les températures augmentent et c’est pourquoi il est préférable qu’ils respectent la liste de conseils suivante :

Les groupes à risque tels que les personnes âgées, les enfants et les bébés doivent rester protégés de la chaleur, en plus de ne pas sortir aux heures de chaleur maximale. Les franges les plus chaudes ne sont pas recommandées pour les promenades ou les sports, bien qu’elles puissent se faire à l’ombre et avec une faible intensité. Le port d’une casquette, d’un chapeau ou de quelque chose qui couvre la tête en plus du cou et des épaules est totalement recommandé. Les boissons alcoolisées doivent être évitées et celles qui contiennent de la caféine ou du sucre ne doivent pas être abusées. Vous devez boire suffisamment d’eau pour maintenir une hydratation constante. La nourriture doit être compatible avec l’activité physique, en plus d’éviter les crises de boulimie. Dans la mesure du possible, il est préférable d’avoir le ventilateur ou la climatisation en marche, il est également conseillé de baisser les stores pour éviter que le soleil ne chauffe la maison. Lorsque vous voyagez en voiture, il est important d’avoir la climatisation allumée ou les vitres baissées afin d’être à une température convenable. N’attendez pas à l’intérieur du véhicule avec tout fermé, ou n’y laissez pas de personnes. Dans les lieux fermés, le masque est toujours obligatoire, son utilisation est donc nécessaire. Évitez de l’enlever et, surtout, placez-vous dans des endroits où il y a une bonne ventilation.

Ce sont toutes les astuces recommandées par l’OCU, bien qu’il y ait aussi celle d’avoir toujours la trousse de premiers soins à jour pour toute urgence ou problème. De plus, il est préférable de conserver cette armoire à pharmacie dans un endroit frais et sec afin qu’elle ne soit pas la proie de la chaleur.

La chose la plus importante de toutes est que si un quelconque type d’inconfort apparaît tel que sécheresse, peau rougie, maux de tête… Ce que vous devez faire est d’informer une personne connue et d’aller chez le médecin ou d’appeler les urgences.