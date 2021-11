Les 10 astuces pour tirer le meilleur parti de Gmail sur votre ordinateur | La technologie

Comme de nombreuses personnes utilisent Gmail, quel meilleur moyen que de vous donner quelques-uns des meilleurs trucs et astuces que nous pouvons vous donner pour que tout se passe plus facilement et plus facilement avec la messagerie Google.

Gmail est l’un des services de messagerie les plus utilisés au monde et, à ce titre, il possède également certaines fonctionnalités qui peuvent passer inaperçues pour de nombreux utilisateurs, grâce auxquelles tout sera plus facile.

Avec une certaine trucs et astuces vous pouvez mieux faire fonctionner votre compte Gmail, être plus fluide et surtout vous faciliter la vie.

Mais nous verrons également des astuces pour améliorer la sécurité du compte et rendre plus difficile pour vous d’avoir un problème à cet égard.

Messages de désabonnement

Si nous recevons des messages auxquels nous nous sommes déjà abonnés, mais que le volume est déjà inacceptable, le mieux est annuler ces abonnements, car la seule chose qu’ils occupent occupe une mémoire qui pourrait être utilisée pour des choses vraiment importantes.

Pour y parvenir, vous devez observer que, dans tous les e-mails de ce type, en bas et en petits caractères, il doit y avoir un bouton qui dit quelque chose de similaire à Se désabonner, endroit sur lequel vous devez cliquer pour qu’ils ne vous en envoient plus.

Si vous rencontrez un tel message et que vous n’avez nulle part où vous désinscrire, vous pouvez bloque le en cliquant sur les trois points dans le coin supérieur droit du message.

Un menu contextuel apparaîtra avec diverses options, notamment le blocage de l’expéditeur et le signalement du message comme spam. En cliquant sur cette option, Gmail bloquera ces messages à l’avenir.

Filtrer les messages

Nous pouvons filtrer les messages pour les conserver dans un certain ordre, surtout si nous recevons de nombreux e-mails par jour.

C’est quelque chose qui nous rendra plus à l’aise pour identifier les messages que nous recevons. Pour cela il faut faire :

Nous cliquons d’abord sur l’icône Réglage (apparaît ci-dessus sous la forme d’un engrenage). Ensuite, nous choisissons Voir tous les paramètres. Nous ouvrons l’onglet Filtres et adresses bloquées. Ensuite, nous sélectionnons Créer un filtre.

À ce moment-là, nous devons remplissez le formulaire qui sort à notre goût.

C’est-à-dire que nous pouvons le créer pour les e-mails qui contiennent un certain mot ou avec une taille précise et même ceux qui ont un fichier joint.

Vérification en deux étapes

Il est très pratique d’activer l’authentification en deux étapes, car c’est le meilleur moyen de protéger notre compte Gmail contre d’éventuelles attaques, car nous savons déjà que tout ce qui concerne Google est très attrayant pour les pirates.

Voyons comment c’est fait :

Nous nous connectons à myaccount.google.com Nous cliquons sur l’onglet Sécurité. Cliquer sur Vérification en deux étapes et cliquez sur Début.

Nous entrons dans notre le mot de passe Google pour confirmer qu’il s’agit bien de nous. Nous cliquons sur Essayez-le maintenant. Nous touchons Oui dans la fenêtre contextuelle Google qui apparaît sur notre téléphone ou notre tablette. Nous confirmons notre numéro de téléphone comme option de sauvegarde au cas où Google ne fonctionnerait pas. On rentre le code qui a été envoyé par SMS sur notre smartphone puis on clique sur Prochain. Il est temps de cliquer sur Activer pour activer l’authentification à deux facteurs. Après cela, l’authentification en deux étapes est déjà activée.

Annuler un message envoyé

Il nous est arrivé à tous d’envoyer un e-mail et juste au moment où nous l’avons envoyé, nous avons réalisé que ce n’était pas seulement ce que nous voulions envoyer ou ce n’était pas le destinataire.

Eh bien, Gmail a une capacité très intéressante. Vous avez la possibilité de l’annuler avec un petit message contextuel situé en bas de l’écran d’affichage.

Par défaut, tu n’as que 5 secondes après l’envoi d’un message pour l’annuler.

Cependant, ce temps peut être prolongé jusqu’à 30 secondes, en procédant comme suit :

Nous sommes entrés Réglage puis cliquez sur Voir tous les paramètres. Dans l’onglet général nous devons observer que la quatrième option qui apparaît est Annuler l’envoi. Maintenant, nous passons simplement entre 5, 10, 20 ou 30 secondes dans le menu déroulant et les modifications seront enregistrées automatiquement.

Écriture intelligente

Écriture intelligente utilise du texte prédictif et suggère des phrases au moment où nous écrivons un e-mail.

Nous pouvons profiter de ces compositions automatiques pour compléter ce que nous écrivons. Mais tout ne s’arrête pas là, mais Gmail a un système (Composition intelligente) pour s’assurer que nos messages sont parfaitement écrits et avec la grammaire appropriée.

Cette fonction est activée par défaut dans tous les Gmail, bien qu’elle puisse être désactivée si nous ne sommes pas satisfaits de ce qu’elle nous propose.

Avec ces astuces Gmail simples, vous pouvez utiliser Google mail sur votre ordinateur ou votre téléphone mobile beaucoup plus facilement et couramment pour être plus productif.

Raccourcis clavier

Gmail dispose de raccourcis clavier qui peuvent souvent être très intéressants pour faciliter certaines actions.

Pour activer ces raccourcis, vous devez procéder comme suit :

Nous ouvrons le Paramètres Gmail et on clique sur Voir toutes les configurations. Au général, descendons jusqu’à ce qu’il soit temps de cliquer sur Activer les combinaisons de touches. N’oubliez pas de descendre jusqu’au bout et de cliquer sur Enregistrer les modifications.

A partir de ce moment, toutes les combinaisons de touches Gmail fonctionneront, nous allons donc faire beaucoup de choses plus rapidement grâce au clavier.

C’est sans aucun doute un bon moyen de gagner du temps à écrire ou à effectuer certaines tâches.

Avis de lecture

Gmail n’a aucune forme de son ou de ce type, pour vous informer des nouveaux messages qui sont arrivés.

Ce que nous pouvons faire, c’est activer une icône de notification pour nous aider. Ceci est accompli de la manière suivante :

Nous retournons à Réglage et Voir tous les paramètres. Nous choisissons l’onglet Avancée. A la fin de la liste des options, nous verrons qu’il apparaît Icône de message non lu. Nous devons permettre cette option puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Masquer l’accès à Google Meet et Google Chat

Comme ces derniers temps, les appels vidéo et les vidéoconférences sont devenus si à la mode, car de nombreuses personnes ont passé de nombreux mois à travailler à domicile, Google a mis des raccourcis dans Gmail pour les applications de ce type.

Si nous voulons les supprimer il n’y a pas de problème, puisque vous n’avez qu’à effectuer d’autres étapes :

Allons au Réglage Gmail puis cliquez sur Voir tous les paramètres. Puis on clique sur Discutez et rencontrez. Ensuite, nous devons donner Non en option Discuter déjà Masquer la section Meet dans le menu principal Où il est dit Rencontrer. N’oublions pas de cliquer sur Sauvegarder les modifications.

Désactiver l’IA de Google

Bien que beaucoup trouvent toutes les fonctions d’intelligence artificielle de Google très utiles dans Gmail, il y a aussi des gens qui les agacent ou ne se sentent pas complètement à l’aise avec elles.

C’est pourquoi ils peuvent être désactivés très facilement :

Nous retournons à Réglage et ensuite à Voir tous les paramètres. Dans l’onglet général nous devons aller à Écriture intelligente et cliquez sur Désactiver les suggestions de saisie, puis dans Personnalisation de la composition intelligente Cliquer sur Personnalisation désactivée.

Modules complémentaires Gmail

Si nous entrons dans Gmail depuis le Web, nous verrons comment un message réduit apparaît sur le côté droit de l’écran. rubrique candidatures que nous pouvons ouvrir comme Calendrier, Keep, Tâches ou Contacts.

Si nous faisons cliquez sur le + en bas Nous pouvons ajouter de nouveaux outils pour compléter tout cela, tels que Zoom, Box, Slack ou Dropbox entre autres.

Cela peut être utile pour un autre utilisateur.

Nous espérons qu’avec tous ces trucs et astuces, vous pourrez configurer Gmail à votre guise et que tout se passera de manière plus fluide et plus sécurisée.

Si vous décidez d’essayer tout ce que nous vous avons dit, vous pouvez nous dire quelle a été votre expérience sur nos réseaux sociaux.