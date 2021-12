Les 10 athlètes de 2021

L’attente au début de l’année était grande. Plusieurs événements sportifs reportés en 2020 en raison de la pandémie sont entrés en scène en 2021 (par exemple : les Jeux Olympiques et Paralympiques) et d’autres ont donné libre cours au résultat de la préparation de plusieurs de nos athlètes depuis des mois.

Chacun des dix athlètes listés ci-dessous a le mérite d’occuper une place dans l’histoire du sport colombien, dont son importance est incontestable. C’est une reconnaissance de chacun des exploits réalisés, basée sur l’effort investi pour les réaliser.

Le Zipaquireño, champion du Giro d’Italia, est devenu le premier Colombien à remporter le Tour de France et le Giro, une étape importante. Lors d’une démonstration sensationnelle au cours des deux premières semaines de course, Egan a confirmé qu’il était la légende vivante du cyclisme colombien. Maintenant, il doit gagner le Tour d’Espagne pour lequel il y aura sûrement un plan ; il n’y a pas d’empressement, il a à peine 24 ans.

Tutto il viaggio di Egan Bernal a queto Giro: dall’attacco sullo sterrato di Campo Felice alla polvere di Montalcino, dalla solitaire cavalcata di Cortina alla crisi di Sega di Ala – bien à Milan, colombe a conquis le suo cousin #Giro d’Italia . @Eganbernal pic.twitter.com/LAJuWKbUTr – Giro d’Italia (@giroditalia) 7 juin 2021

Considéré comme l’un des meilleurs archers de tous les temps, Sara est devenue championne du monde de tir à l’arc à poulies (obtenant son sixième titre mondial) et a terminé en 2021 à la première place du classement mondial de la discipline du tir à l’arc mondial. En fait, il est entré dans le livre de Records Guinness comme l’athlète qui a occupé le Top 1 de ce classement le plus de jours.

DES NOUVELLES. Sara Lopez bat le record de jours classés numéro un mondial du #tir à l’arc https://t.co/GkdtVaigMb – World Archery (@worldarchery) 10 novembre 2021

La reine du BMX a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo et s’est imposée comme l’athlète colombienne la plus victorieuse dans ces joutes. (or à Londres 2012 et Rio 2016) et après avoir traversé une olympiade difficile, avec de graves blessures. Mariana a également terminé l’année, en tant que championne du classement général de la Coupe du monde de BMX de l’Union cycliste internationale – UCI.

Le joueur de tennis cucuteña avait commencé 2021 avec deux objectifs à atteindre : terminer l’année parmi les 100 meilleurs joueurs de tennis du monde et disputer des tournois du Grand Chelem. Objectifs pleinement atteints, puisque en janvier, elle était 186 au classement WTA et en décembre de la même année, elle est numéro 55, étant la meilleure latino-américaine du classement. Elle a joué Roland Garros, Wimbledon (atteignant le troisième tour) et l’US Open et comme si cela ne suffisait pas, à seulement 19 ans, elle a déjà remporté son premier tournoi WTA en tant que professionnelle. Un athlète révélation devenu réalité.

María Camila Osorio entrera dans le groupe des 100 meilleures joueuses de tennis du monde dans le classement #WTA ! ?? 🇨🇴 @CamiOsorioTenis a battu la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich (6-4 et 6-2) et s’est qualifiée pour la demi-finale WTA 250 à Belgrade (Serbie 🇷🇸) 📹: @WTA #SerbiaLadiesOpen pic.twitter.com/gUDWWBOVJ9 – Comité Olympique COL (@OlimpicoCol) 21 mai 2021

La contribution de Nelson à la Colombie pour atteindre sa meilleure participation dans l’histoire des Jeux Paralympiques a été remarquable : 1 médaille d’or (avec record du monde inclus) et deux autres d’argent à Tokyo 2020 le catapultent comme une légende de la paranatation dans notre pays, et l’un des meilleurs au monde. Sa carrière a débuté à 15 ans et aujourd’hui à 29 ans, il pense déjà à Paris 2024. ImPARABLE.

La première grande joie de la Colombie à Tokyo 2020 est venue au nom de l’haltérophilie. Luis Javier Mosquera a remporté une médaille d’argent, faisant partie d’une délégation colombienne réduite en haltérophilie en raison des sanctions pour dopage qui permettaient à peine au pays de transporter 3 athlètes, avec lesquels la pression pour atteindre le podium était présente. Il a subi deux interventions chirurgicales lors de sa préparation précédente et à la fin, le gain est venu.

Faire rêver toute la Colombie 🏋️🇨🇴 Concentration. La discipline. Exécution. Luis Javier Mosquera a remporté la médaille d’argent en haltérophilie avec un total de 331 kg. (catégorie 67kg) #Tokyo2020 #Jeux Olympiques #Halterofilia #Haltérophilie #Colombie @OlimpicoCol pic.twitter.com/lPM0VEIlio – Les Jeux Olympiques (@juegosolimpicos) 31 août 2021

Dans le processus de consolidation du skate colombien en tant que sport de haute performance, il y a un fait historique à souligner, car il a été le classement de Jhancarlos aux Jeux Olympiques dans ce sport, étant le premier colombien à l’atteindre, et obtenant l’un des 20 quotas mondiaux qui ont été récompensés dans la modalité Street grâce à sa bonne performance lors de la Coupe du monde en Italie et dans laquelle il occupait la quatorzième position.

Le Colombien 🇨🇴Jhancarlos González a réussi à se placer dans la case 14 parmi les 32 demi-finalistes du Championnat du monde de skateboard 🛹 (street), et ajoutera 7 930 points pour le classement mondial de la voie qualificative aux # Jeux Olympiques de Tokyo2020 🇯🇵 @ OlimpicoCol photo twitter.com/QJvCYEZoR2 – Fedepatín (@Fedepatincol) 5 juin 2021

Atteindre une médaille olympique dans le sport de masse, l’athlétisme, est tout un exploit. Cependant, dans le cas d’Anthony Zambrano, c’était la consolidation comme l’un des meilleurs au monde dans sa spécialité, le 400m plat.. Il a remporté l’arrêt de la Diamond League à Florence et a terminé deuxième à Doha. Il a également mené le classement de l’équipe colombienne de relais 4×400 à Tokyo 2020.

Colombie : Anthony est #plata ! @AZambrano400 a couru avec son âme pour remporter la médaille dans l’épreuve du 400m. # Tokyo2020 # Jeux Olympiques Suivez l’action EN DIRECT : https://t.co/CnYb0qsjIT pic.twitter.com/qq1Ovb3EwG – Les Jeux Olympiques (@juegosolimpicos) 5 août 2021

La marche athlétique, un sport à forte exigence physique, a eu la Colombie comme protagoniste des Jeux Olympiques de Tokyo. Et là, Sandra Lorena Arenas a obtenu une médaille d’argent surprenante et historique dans la modalité 20 km sur le circuit de Sapporo, restant tout au long de l’épreuve dans le groupe principal, et étant le deuxième athlète latino-américain à l’atteindre lors d’une joute olympique. Au final, son temps était de 1h 29mins 27sec

L’instant définitif ! C’est ainsi que Sandra Lorena Arenas a franchi le cap des 20 kilomètres de marche à Tokyo pour décrocher la médaille d’argent. Claro Sports pic.twitter.com/yQfDiCxF7M – El País Cali 📰 # ElPaisPaLante (@elpaiscali) 6 août 2021

Le footballeur Guajiro d’origine Wayuu a présenté ses lettres de créance dans le plus ancien tournoi continental du monde, la Copa América, en tant que grand footballeur qu’il est. Il a été le meilleur buteur du tournoi, choisi la grande révélation du tournoi, et son but contre le Brésil est nominé pour remporter le prix Puskas de la FIFA pour le meilleur score de la saison. Comme si cela ne suffisait pas, en Europe et avec son équipe Porto FC, il est le meilleur buteur de l’équipe portugaise avec 11 annotations et fait l’objet de convoitise des grandes équipes du vieux continent.

Luis Díaz pour le Prix Puskas ! ?? Le but du Colombien en CONMEBOL #CopaAmérica contre le Brésil 🇧🇷 a été nominé pour participer au Puskas Award, récompense décernée par la FIFA pour le meilleur but de l’année 👏🏼 @ FCFSeleccionCol pic.twitter.com/NHnLkf86Jm – Copa América (@CopaAmerica) 30 novembre 2021