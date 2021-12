Les 10 (autres) cryptos les plus influents

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Télécharger cet épisode

CoinDesk vient de terminer sa liste des 50 personnes les plus influentes de 2021. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW partage cette liste, puis ajoute un bref commentaire sur 10 autres personnes ou groupes qu’il aurait pu inclure, notamment Dylan LeClair et Will Clemente, Punk 6529, Visa’s Cuy Sheffield et plus encore.

Voir également: Le plus influent en 2021 : Jack Mallers

« The Breakdown » est écrit, produit par et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et le soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : Svetlana Sultanaeva/EyeEm/., modifié par CoinDesk.