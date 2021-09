Les 10 bandes-annonces les plus hype du PlayStation Showcase de Sony

Kyle : Écoutez, Uncharted: Legacy of Thieves Collection n’est peut-être qu’une collection de jeux plus anciens sur de nouvelles plates-formes, mais cela vaut la peine d’être mentionné sur cette liste tout de même. Pourquoi est-ce, demandez-vous? Eh bien, pour la première fois, Uncharted sera sur PC. Ouais, c’est vrai. Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy arrivent sur PC en plus de la PlayStation 5. En repensant à la bonne vieille PlayStation 3, il est difficile d’imaginer que cette série serait sur autre chose qu’une console Sony. Pourtant nous y sommes !

“Uncharted: Legacy of Thieves Collection sera disponible début 2022 pour PS5”, a déclaré Sony via le blog PlayStation. « La version PC est en cours de développement par nos partenaires chez Iron Galaxy et sortira peu de temps après la version PS5. À l’approche de ces dates, nous discuterons de plus de détails.

Espérons que les ports sont brillants !

Marie: Sony apportant deux jeux de la série Uncharted sur PC n’est pas une surprise, étant donné qu’il a été divulgué il y a environ une semaine, mais c’est néanmoins le bienvenu. Il est intéressant de noter que seuls deux des jeux Uncharted: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy font le saut en tant que deux jeux les plus récents de la série, au lieu de la série dans son intégralité.

Pourtant, c’est bien que de plus en plus d’exclusivités PlayStation arrivent sur PC, créant un joli précédent pour, espérons-le, d’autres à venir.