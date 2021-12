Les 10 chansons de Noël les plus étranges de tous les temps

Malgré toutes les discussions sur les meilleures et les pires chansons de Noël, il y a aussi beaucoup de musique de vacances vraiment étrange.

Le plus souvent, la musique de Noël qui nous tient à cœur – aussi bonne ou mauvaise qu’elle puisse être – sont les classiques, sous une forme ou une autre. Des reprises de vieilles chansons refaites à neuf, par exemple.

Mais que se passe-t-il lorsque la musique de Noël s’écarte de la norme ? Que ce soit à travers des parodies de musique de Noël traditionnelle ou des artistes qui mettent tout en œuvre pour créer une expérience d’écoute unique, les marges des chansons de vacances sont une corne d’abondance d’étranges.

Donc, pour célébrer ces expériences d’écoute vraiment uniques, j’ai rassemblé les 10 chansons de Noël les plus étranges que j’ai pu trouver pour votre plaisir audio. Commençons!

dix Noël de Snoopy – Les gardes royaux



En fait, j’adore cette chanson, car qui n’aime pas Snoopy dans sa vie ? – mais c’est un peu bizarre, tout bien considéré. Il raconte l’histoire vraie de la trêve de Noël de la Première Guerre mondiale en 1914, mais du point de vue de Snoopy affrontant son antagoniste imaginaire, le Baron Rouge. Compte tenu des autres chansons de cette liste, « Snoopy’s Christmas » est une chanson assez saine, mais toujours assez étrange tout de même.

9 Noël dernier – Crazy Frog



Une partie de moi croyait presque que nous, en tant que société, avions inventé Crazy Frog au début des années 2000, mais non, il est réel, et cette chanson aussi. Honnêtement, je n’ai rien d’autre à ajouter que… je suis désolé ?

8 R2-D2 Nous vous souhaitons un joyeux Noël – Meco



Bien sûr, il y a une chanson parodique de Noël de Star Wars, car pourquoi n’y en aurait-il pas ? La chanson sert également de lettre d’amour à R2-D2, qui est incroyablement douce et adorable et j’en aime chaque seconde. C’est quand même bizarre quand même.

7 Les douze hébétés de Noël – Fay McKay



Il y a beaucoup de parodies de « The Twelve Days of Christmas » – et je le pense vraiment, il y en a beaucoup – mais j’adore celle de Fay McKay, dont le véritable amour lui offre différentes formes d’alcool chaque jour. Et, comme vous vous en doutez, elle devient de plus en plus «ivre» à chaque couplet, ce qui conduit à des moments et des références hilarants.

6 Conga de Noël – Cyndi Lauper



Après avoir écrit ceci, je vais avoir « bonga, bonga, bonga, bonga, fais la conga de Noël » dans ma tête, et maintenant après avoir lu ceci, vous aussi ! Je ne sais pas ce qui a poussé Cyndi Lauper à écrire et à interpréter cette chanson, mais nous, en tant que société, nous en sommes meilleurs… Je pense.

5 Je vais passer mon Noël avec un Dalek – The Go Go’s



C’est pour tous les fans de Doctor Who. Non, ce n’est pas non plus chanté par les Go-Go auxquels vous pensez. « Je vais passer mon Noël avec un Dalek » n’est en aucun cas une bonne chanson – en fait, c’est assez mauvais – mais étant donné que c’est une chanson parodique sur un robot meurtrier qui veut du pudding aux prunes, elle mérite une place sur cette liste .

4 Arbre de Noël – Lady Gaga



Oui, c’était sur ma liste des 10 pires chansons de Noël de tous les temps, mais je ramène ça parce que je suis TOUJOURS déconcerté par ça. Je ne pensais pas qu’il y avait autant d’euphémismes pour les arbres de Noël, mais Lady Gaga m’a surpris ici. Ne vous méprenez pas, « Christmas Tree » est toujours une chanson terrible, mais je ne peux pas m’arrêter de l’écouter non plus. Aider.

3 Noël avec Satan – James White et les Noirs



Ce doit être la chanson de Noël la plus sombre… jamais. Des paroles nihilistes aux instruments discordants – le piano et le saxophone en particulier sont vraiment quelque chose ici – « Christmas With Satan » est… une expérience de part en part.

2 Dominick l’âne – Lou Monte



Nous avons tous en quelque sorte accepté « Dominick the Donkey » dans le cadre de notre lexique musical de Noël habituel… et je ne sais pas pourquoi ? C’est une chanson qui est étrange comme l’enfer – même pour une chanson de nouveauté – bien qu’au moins elle ait une base dans l’histoire réelle. Pour certains, « Dominick the Donkey » est un classique culte à écouter absolument, mais c’est tellement farfelu.

1 Grand-père va poursuivre le pantalon du père Noël – Dr Elmo



Personne n’a demandé cette suite de « Grand-mère s’est fait écraser par un renne », mais par Dieu, nous en avons quand même eu une. Il faut aussi voir cette version étrangement tropicale de la chanson du film d’animation « Grandma Got Run Over by a Reindeer » qui oui, existe aussi. Je suis content que nous ayons tous vécu ce bordel ensemble.