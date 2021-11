Les 10 chansons les plus mémorables de Georgie Dann

11/03/2021 à 16h35 CET

La mort de la chanteuse Georgie Dann ce mercredi à l’âge de 81 ans a rappelé ses chansons les plus connues, populaires pour beaucoup d’entre elles pour être devenues (ou essayées) le « coup » de l’été.Les rythmes joyeux et les paroles entraînantes, ainsi que les thèmes récurrents frais et estivaux ils étaient la grande marque d’un artiste plus que prolifique. Certains d’entre eux sont rappelés par différentes générations et résonnent encore dans divers festivals à travers le territoire national.

Voici les 10 chansons les plus populaires de Georgie Dann :

1- Le Barbecue (1994)

2- Le Chiringuito (1988)

3- Le Bimbo (1975)

4- L’été (2011)

5- Colombe blanche (1976)

6- La bière (2013)

7- L’Africain (1985)

8- Carnaval Carnaval (1983)

9- Le paysan (1975)

10- Noir ne peut pas (1987)