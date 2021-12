Les 10 crypto-monnaies ayant le plus de chances de détrôner Bitcoin en 2022 | La technologie

Les crypto-monnaies sont quelque chose de vraiment actuel et leur popularité a tellement augmenté qu’il y en a de plus en plus, elles pourraient être les prochaines à dépasser Bitcoin en valeur.

Les crypto-monnaies sont populaires depuis longtemps et cela signifie que de plus en plus de gens sont conscients de leur existence.

Ces dernières années, ils ont acquis une telle importance que même des personnalités de l’industrie technologique ont manifesté leur soutien ou leur désapprobation.

Et, est-ce que, avec les crypto-monnaies il n’y a pas de juste milieu : soit vous les aimez et pensez qu’elles sont l’avenir des devises, soit vous les détestez et vous pensez que l’argent virtuel n’a pas de sens.

En réalité, peu importe de quel côté nous sommes, car la réalité est que les crypto-monnaies sont là pour quelque chose.

Le plus connu et le plus important est Bitcoin, mais avec l’essor des crypto-monnaies, son trône peut être en grand danger.

Ces dernières années, le marché s’est développé et il est désormais facile de trouver des alternatives stables, ainsi que la possibilité de maintenir le même niveau de puissance en termes de prix.

Le premier serait Ethereum, cette crypto-monnaie rivalise avec Bitcoin en popularité et en valeur. Il ne serait pas surprenant qu’à l’avenir il s’approprie le trône plutôt que la monnaie la plus populaire. Le prochain serait Cardano, qui a commencé à gagner en popularité et a un algorithme plus durable.

Solana, Ripple et Litecoin sont les trois suivants. Ces trois crypto-monnaies valent moins qu’Ethereum, mais leur croissance reste constante.

Si vous envisagez d’entrer dans le monde des crypto-monnaies, voici quelques conseils pour ne pas manquer d’argent.

En outre, Dans le cas de Solana, il est surprenant de voir comment il a réussi à se développer grâce, en partie, au fait qu’il s’agit d’une crypto-monnaie quelque peu respectueuse de l’environnement..

Viennent ensuite Avalanche, Dogecoin et Cosmos. Il est clair que ce ne sont pas des crypto-monnaies aussi établies qu’Ethereum, Bitcoin ou Carnado, mais elles jouissent d’une grande popularité, même simplement parce qu’elles sont presque une blague dont la valeur peut monter ou descendre en fonction d’un tweet.

Axie Infinity et Algorand sont les deux derniers, ils font partie de ce groupe car les deux crypto-monnaies ont connu une énorme croissance ces derniers mois.

Cette croissance pourrait signifier que les deux devises pourront bientôt atteindre les valeurs gérées par Bitcoin et Ethereum.