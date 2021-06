Les 10 émissions de télévision les plus regardées en ce moment sur Netflix et tous vos streamers préférés – .

Sweet Tooth est l’une de ces rares émissions de télévision qui se présentent, sur lesquelles critiques et téléspectateurs sont généralement d’accord. Les deux données démographiques à ce stade semblent positivement ravies de l’éloge de la dernière série à succès de Netflix, qui a fait ses débuts il y a quelques jours à peine sur le streamer, et qui a déjà accumulé des scores d’audience et de critiques assez stellaires sur Rotten Tomatoes jusqu’à présent (91% et 98 %, respectivement).

L’équipe de producteurs exécutifs de Sweet Tooth, qui a été écrite par Jeff Lemire pour l’empreinte Vertigo de DC, ne comprend nul autre que Robert Downey Jr., et se déroule dans un paysage post-apocalyptique où existent des hybrides humains/animaux. D’après la description officielle de l’émission de Netflix : « Il y a dix ans, ‘The Great Crumble’ a fait des ravages dans le monde et a conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides – des bébés nés mi-humains, mi-animaux. Ne sachant pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent et les chassent. »

Après avoir vécu dans sa maison forestière pendant une décennie, la description continue, un enfant-chevreuil hybride nommé Gus se lie d’amitié avec un solitaire, et ils partent à la découverte de ce qu’il reste de l’Amérique. Cela ressemble à l’émission télévisée parfaite de l’ère de la pandémie, si vous me demandez – et il en va apparemment de même pour beaucoup d’entre vous, puisque Sweet Tooth se trouve également en tête de notre dernière liste hebdomadaire des émissions télévisées les plus regardées dans tous les pays. les principaux streamers, comme Netflix, HBO Max et plus encore.

La liste complète, que vous pouvez consulter au bas de cet article, couvre la semaine du 2 au 8 juin et nous vient comme toujours de l’équipe de chercheurs du service de moteur de recherche en streaming Reelgood.

“Le spectacle de l’été” est là. Tous les épisodes de #SweetTooth sont désormais en streaming ! pic.twitter.com/VWu71OR4ZI – Sweet Tooth (@SweetTooth) 4 juin 2021

J’ai noté plus haut que l’émission semble certainement appropriée à ce moment sur la base du seul résumé, mais il convient également de noter que l’essentiel de la série a bien été tourné pendant l’année pandémique de 2020 (par rapport au pilote de la série, qui a été tourné en 2019). Dans le même ordre d’idées, la productrice exécutive Amanda Burrell a déclaré à The Verge que la pandémie avait définitivement influencé le reste de la série, en particulier une scène qui ne devrait pas être gâchée et que l’équipe de production s’est sentie touchée si près de chez elle pendant les blocages de l’année dernière. “Sur le plateau”, a déclaré Burrell, “vous pouviez entendre une mouche voler.”

Parmi les autres nouveaux ajouts à la liste télévisée hebdomadaire, citons Lisey’s Story, qui est sorti sur Apple TV+ le même jour que Sweet Tooth et est basé sur le roman à succès de Stephen King. Selon Apple, cette nouvelle série réalisée par Pablo Larrain suit “Lisey Landon (lauréate d’un Oscar Julianne Moore) deux ans après la mort de son mari, le célèbre romancier Scott Landon (nominé aux Oscars Clive Owen). Une série d’événements troublants amène Lisey à faire face à des souvenirs de son mariage avec Scott qu’elle a délibérément bloqués hors de son esprit.

Pour le reste de la liste des 10 meilleurs, consultez les titres ci-dessous :

Dent sucrée

Jument d’Easttown

L’histoire de Lisey

Hacks

Lucifer

Yellowstone

Amis

Sale Jean

La méthode Kominsky

La commodité de Kim

