Les 10 émissions de télévision qui ont défini 2021

En regardant en arrière sur 2020, quelques émissions de télévision contrastent fortement avec d’autres : Tiger King et The Queen’s Gambit.

C’était peut-être à cause de la pandémie ou de l’ennui, mais pour une raison quelconque, tout le monde a regardé ces émissions. Ils étaient si populaires qu’ils en sont venus à définir l’expérience 2020.

Selon The Guardian, la série Netflix, mettant en vedette Anya taylor joie, a même suscité un regain d’intérêt pour le jeu d’échecs. Grand maître international Maurice Ashley a déclaré au journal britannique, « Cela a vraiment eu un effet assez surprenant, merveilleux et électrisant sur la base de fans, en particulier sur les non-joueurs. »

Nous étions une nation unie par la terreur et l’ennui collectifs de la pandémie, laissant l’homme d’entre nous sur nos canapés, spectacle après spectacle – et pour le meilleur ou pour le pire, 2021 n’était pas très différent.

Bien sûr, l’intérêt pour le jeu de société a depuis diminué à mesure que les gens passent à de nouveaux sujets et curiosités en 2021. Cette année, il semble que les téléspectateurs recherchaient un peu de romance et plus encore, avec des gens se connectant à des émissions comme Sex / Life et Bridgerton en nombre record.