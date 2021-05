Les 10 émissions en streaming qui l’écrasent en ce moment – .

Tout d’abord, donnons des accessoires bien mérités à Shadow and Bone, la série fantastique de 8 épisodes de Netflix adaptée des romans à succès Grishaverse de Leigh Bardugo qui ont fait leurs débuts sur le streamer le 23 avril.

Le spectacle a recueilli des critiques fantastiques. Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, par exemple, Shadow and Bone a actuellement un score d’audience assez enviable de 93% et un score presque aussi bon de critiques (87%). Pendant ce temps, la couverture positive de l’émission – qui est une production Netflix de 21 Laps Entertainment et mettant en vedette Jessie Mei Li dans le rôle d’Alina Starkov – ne cesse de s’accumuler, avec de nombreuses critiques. Pas étonnant que Shadow and Bone soit en tête de notre liste cette semaine des émissions de télévision les plus regardées sur tous les principaux services de streaming, y compris Netflix, Disney +, HBO, Hulu et Apple TV +.

Les données derrière ce dernier classement, que vous pouvez consulter dans son intégralité ci-dessous et qui couvre la semaine du 28 avril au 4 mai, proviennent de l’équipe de Reelgood, un service de moteur de recherche en streaming dont les chercheurs partagent des données sur une base hebdomadaire et mensuelle avec ..

Voici un échantillon de certaines des couvertures et critiques récentes de Shadow and Bone, pour vous donner une idée de la façon dont les gens raffolent de la série, y compris nos propres réflexions sur la série:

Après avoir dit tout cela à propos de cette nouvelle série de premier ordre que vous devriez absolument vérifier si vous ne l’avez pas encore fait et que vous avez besoin de quelque chose de nouveau pour entrer, je voudrais également souligner autre chose sur la liste des 10 meilleurs de cette semaine ci-dessous.

C’est la première fois que je pense depuis un certain temps, peut-être jamais, que les productions Apple TV + apparaissent à plusieurs endroits sur notre liste. Et pour cause cette semaine. La deuxième saison complète de For All Mankind, l’histoire alternative d’Apple de la course spatiale entre les États-Unis et la Russie, est maintenant disponible en streaming sur le service, et même si cela commence un peu lentement, croyez-moi – l’émission vous emmènera montagnes russes émotionnelles cette saison.

En outre, au moment d’écrire ces lignes, trois épisodes du nouveau drame Apple TV + The Mosquito Coast sont disponibles en streaming. Vous pouvez lire mon point de vue sur la première saison après avoir jeté un coup d’œil sur les sept épisodes d’une pièce que j’ai écrite ici, qui comprend les commentaires de certains des acteurs de la série comme Melissa George. Si vous aimez les thrillers, les drames avec un peu d’action, une écriture nette, des personnages en fuite, et oh oui, Justin Theroux, alors vous n’avez vraiment pas d’excuse pour sauter celui-ci.

J’ai adoré regarder la nouvelle série dramatique d’AppleTV #TheMosquitoCoast, une adaptation du roman de Paul Theroux de 1981. https://t.co/XTqadDr1OW pic.twitter.com/NyDopsXkrX – Arianna Huffington (@ariannahuff) 2 mai 2021

Enfin regardé le dernier épisode. Je suis un fan de l’espace, mais je classerais cela là-haut avec les Sopranos and the Wire pour l’une des meilleures séries télévisées que j’ai jamais vues. Félicitations à @astro_g_dogg et à toute l’équipe pour le triomphe absolu d’un spectacle mêlant drame et émotion humaine granulaire https://t.co/NpdtNL7ig7 – Christian Davenport (@wapodavenport) 5 mai 2021

Mais encore une fois, toute cette liste devrait vous donner de bonnes recommandations si vous êtes bloqué en ce moment et que vous avez besoin de quelque chose de nouveau à mettre sur votre liste de surveillance. Découvrez le top 10 complet ci-dessous, qui comprend les émissions les plus regardées cette semaine sur tous vos services de streaming préférés:

Ombre et os

Le conte de la servante

Jument d’Easttown

Le faucon et le soldat de l’hiver

Invincible

La côte des moustiques

L’innocent

Été cruel

Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba

Pour toute l’humanité

