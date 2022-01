Les 10 emplois les mieux rémunérés pour lesquels vous n’avez besoin d’aucune expérience | Vie

Serveur, femme de ménage, livreur, assistant… Il existe de nombreux métiers dans lesquels vous pouvez commencer à travailler presque le premier jour, sans les avoir pratiqués auparavant.

Mais presque tous ont Salaires bas avec laquelle il est difficile de joindre les deux bouts.

il est possible de trouver des emplois inexpérimentés qui paient bien? La réalité est que oui, et ils sont même très bien payés. Regardons ça.

Savoir programmer ne sert pas seulement à créer ou à améliorer des programmes. Apprendre une langue vous prépare également à résoudre les problèmes de la vie quotidienne, et vous aide dans votre quotidien. Vous pouvez même en vivre.

Bien sûr, ils ne nécessitent pas d’expérience, ne signifie pas qu’ils n’ont pas besoin de formation.

Dans certains cas, il faut suivre un cursus de quelques jours, voire des mois ou des années, heureusement rémunéré, avant de commencer à travailler. Mais vous obtenez le poste sans expérience préalable.

Les 10 emplois les mieux payés qui ne nécessitent aucune expérience

transcripteur, rédacteur et relecteur

Un transcripteur convertir la parole en texte.

Aujourd’hui, la culture vidéo est répandue et, dans de nombreux cas, les entreprises et les professionnels ont besoin de transcrire des fichiers vidéo ou audio en texte, par exemple pour ajouter des sous-titres, traduire, etc.

Pour gagner de l’argent en tant que transcripteur, vous avez besoin bonnes compétences linguistiques et dactylographie rapide, mais si vous servez et livrez les textes rapidement et sans erreur, vous pouvez commencer à gagner de l’argent tout de suite, en travaillant comme pigiste pour des entreprises comme Amberscript,

Un autre bon travail sans expérience est en tant que rédacteur: une entreprise ou un particulier vous confie la rédaction d’un certain texte.

Ce sont des commandes très variées : de une publicité à une lettre d’excuses, un discours, un manuel pour une application, une présentation de produit, etc.

Évidemment, il faut bien écrire, et le faire vite, mais si vous le valez bien, vous pouvez commencer à travailler dès le premier jour dans des entreprises spécialisées comme Nuria Masdeu.

Inscrivez-vous également gratuitement sur Upwork, ListVerse, iWriter ou Textbroker. Dans certains cas, les clients demandent un travail et les éditeurs fixent le prix, et dans d’autres, vous pouvez proposer vos services pour être embauché.

Enfin, une troisième option consiste à relecteur. C’est-à-dire lire des textes et corriger des fautes d’orthographe, des phrases mal ou mal écrites, des erreurs typographiques, etc.

Normalement, il est plus valorisé que vous ayez une carrière dans les lettres, mais ce n’est pas strictement nécessaire, si vous maîtrisez la langue.

Opérateurs et nettoyage dans des endroits éloignés

Faire la vaisselle dans un restaurant ne paie pas cher mais… Et si vous deviez les laver sur une plate-forme pétrolière ou sur une base scientifique en Antarctique ?

Il y a des employés de nettoyage qui gagnent 60 000 euros par an pour travailler sur une plate-forme pétrolière.

Vous devez abandonner les choses, mais travailler dans des endroits éloignés augmente votre salaire sans avoir besoin d’expérience.

Agent immobilier

Maintenant que les ventes de maisons ont commencé à augmenter en Espagne, et atteignent même à nouveau des niveaux record, c’est le bon moment pour devenir agent immobilier.

Cela ne nécessite aucune expérience et vous pouvez gagner beaucoup d’argent grâce aux commissions.

Mais attention, cela demande de l’intuition, de la patience, et de nombreuses compétences sociales : charisme, sympathie, aisance relationnelle, capacité à convaincre, capacité à trouver la bonne maison pour chaque client, etc.

Police, armée, garde civile

Professions liées aux forces de sécurité de l’État ils n’ont pas besoin d’expérience, et ils sont bien payés.

Il doit être clair que pour obtenir le poste, vous devez réussir des cours de formation et d’éducation difficiles, Mais si vous les battez, vous obtenez le poste sans expérience préalable.

Photographe à son compte

Il y a aujourd’hui forte demande d’images, car de nombreux contenus multimédias sont générés et nécessitent des photos : pages Web, publicités en ligne, applications, etc.

Il faut être clair qu’il y a beaucoup de concurrence, car de nos jours, même les mobiles prennent déjà des photos professionnelles.

Si vous êtes bon en photographie, vous pouvez télécharger vos photos vers les services de vente de photographies, et vous leur mettez un prix. Certains de ces services vous permettent également de participer à des systèmes d’abonnement. Les clients payants peuvent télécharger des photos gratuitement, et l’auteur reçoit un certain montant pour chaque téléchargement.

Vous pouvez essayer sur des sites Web spécialisés comme Twenty20, .images, Dreamstime, Adobe Stock, Shutterstock, Snapwire ou iStock.

Contrôleur de trafic aérien

Fait partie de les emplois les mieux rémunérés, et vous pouvez y accéder sans expérience.

Comme d’autres emplois que nous avons mentionnés, Elle nécessite des cours de formation, la réussite d’examens théoriques, pratiques, médicaux et psychologiques.

Mais si vous les réussissez, vous pouvez travailler comme contrôleur aérien sans expérience préalable, et gagner plus de 100 000 euros par an.

Blogueur

Aujourd’hui tout est influenceurs, youtubeurs, tiktokers et streamers. Mais la réalité est que les réseaux sociaux basés sur la vidéo sont saturés.

De nombreux influenceurs reviennent les vieux blogs, pages web dédiées à astuces, recettes, DIY ou lifestyle qui continuent à donner beaucoup d’argent, sans subir la concurrence sauvage de TikTok, Twitch et compagnie.

Le site Reader’s Digest raconte l’histoire de Kate Sorensen, une femme au foyer qui entre 100 000 $ par an avec des sites Web de conseils à domicile comme MomsCravings.com.

Dans les blogs, les revenus ne proviennent pas des visites, mais de la publicité, ou de liens affiliés à des produits utilisés dans des astuces, des recettes, des astuces de nettoyage, etc.

Illustrateur graphique

Semblable à la photographie d’aujourd’hui d’innombrables projets nécessitent un illustrateur graphique, des applications ou des jeux aux pages Web, aux logos d’entreprise, aux professionnels des médias sociaux …

Si vous êtes bon, vous pouvez gagner de l’argent dès le premier jour, sans expérience préalable. Mais vous devez garder à l’esprit qu’il est également une profession avec une grande concurrence.

L’un des sites Web de conception de logos les plus connus, DesignCrowd, prétend avoir plus de 700 000 graphistes indépendants en portfolio, et chaque offre d’emploi obtient entre 25 et 100 propositions, la concurrence est donc brutale.

Une autre option que vous pouvez essayer est 99Designs.

Assistante vétérinaire

UNE Assistante vétérinaire prendre soin de aider le vétérinaire en chef et préparer les animaux pour consultation, traitements, opérations, etc.

Demandes réussir une formation et avez des compétences telles qu’une patience extrême avec les animaux, mais vous pouvez commencer à travailler comme assistant vétérinaire sans expérience.

Le salaire en Espagne est d’environ 1 300 à 1 500 euros.

Conseillère aux achats

De nombreux cadres, influenceurs et personnes riches, très occupés, Ils n’ont pas le temps d’aller faire du shopping ou de choisir leurs propres vêtements.

UNE acheteur personnel ou conseiller achat est en charge du choix des vêtements, des parfums, de la décoration de la maison et des autres commandes de ses clients, en s’occupant de tout. Du choix à l’achat lui-même.

Ces assistants choisissent également des cadeaux et conseillent même des destinations de vacances. Les plus recherchés gagnent des salaires élevés sans avoir à travailler trop dur.

Nous avons vu 10 emplois bien rémunérés dont vous n’avez besoin d’aucune expérience.