Les 10 équipes avec le plus de matchs télévisés la saison prochaine

La NBA Il n’a pas raté son rendez-vous chaque saison pour publier le nombre de matchs de chaque franchise qui seront diffusés sur le réseau national aux Etats-Unis après la accords de télévision à laquelle arrive la compétition de basket-ball maximale dans le monde.

Comment pourrait-il en être autrement, encore une fois Les Lakers de Los Angeles Ils arrivent en tête de liste avec 42 de leurs 82 matchs télévisés. L’arrivée de Russell Westbrook pour terminer un “Big Three” fantastique avec LeBron James et Anthony Davis a redonné l’illusion aux fans de la franchise de Los Angeles pour la nouvelle saison NBA.

Cependant, et bien que les Golden State Warriors aient toujours beaucoup attiré les fans depuis qu’ils sont devenus une dynastie, il est surprenant que les Brooklyn Nets ne soient pas en deuxième position sur la liste étant donné qu’ils sont les grands favoris pour remporter le ring. de champion.

Voici le Top 10 des franchises NBA avec le plus de matchs diffusés à l’échelle nationale aux États-Unis :

Los Angeles Lakers : 42 matchs télévisés. Golden State Warriors : 41 matchs télévisés (avec le retour de Klay Thompson et le retour de l’équipe à la lutte pour les premières places à l’Ouest). Brooklyn Nets : 37 matchs télévisés. Milwaukee Bucks : 36 matchs télévisés (récent champion NBA). Boston Celtics : 33 matchs télévisés. Phoenix Suns : 33 matchs télévisés. New York Knicks : 29 matchs télévisés (avec l’incitation de l’arrivée de Kemba Walker en tant que nouvelle star de The Big Apple). Los Angeles Clippers : 27 matchs télévisés. Philadelphia 76ers : 27 matchs télévisés. Dallas Mavericks : 26 matchs télévisés.