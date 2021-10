Les 10 équipes les plus marquantes de la saison NBA 21/22

La saison 2021/22 de la NBA Est en train de tomber. Près de trois mois après que les Milwaukee Bucks ont été proclamés champions en battant les Phoenix Suns en finale, il ne reste plus que quatre jours avant le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison régulière (qui récupère les 82 matchs par franchise).

Un parcours très disputé est attendu parmi les principaux candidats à la conquête du ring. Bien que les favoris soient les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets (les deux qui se sont le mieux renforcés lors de la Free Agency 2021), des équipes comme le Miami Heat, les Golden State Warriors ou les Bucks eux-mêmes arrivent avec l’espoir de toucher le ciel de la NBA dans le juin 2022 suivant.

41 points. 13-23 du terrain # StephGonnaSteph pic.twitter.com/MXBHst6p31 – Golden State Warriors (@warriors) 16 octobre 2021

Au-delà des favoris et des candidats, la saison 2021/22 est très tape-à-l’œil. Beaucoup de changements de roster, de nouveaux entraîneurs, des stars qui ont déménagé… C’est pourquoi le journaliste d’ESPN Zach Lowe a posté un Classement des 10 équipes les plus marquantes et que, a priori, plus divertira cette année.

La liste et le score ont été établis selon cinq catégories : « Zeitgeist » (importance de l’équipe pour les fans), « Star / Highlight Potential » (l’attraction des stars d’une équipe), « Style » (si elles sont tactiquement intéressantes ).

Le classement (et votre score)

Brooklyn Nets : 43 Los Angeles Lakers : 41,5 Milwaukee Bucks : 40,5 Golden State Warriors : 39 Charlotte Hornets : 38,5 Denver Nuggets : 37,5 Atlanta Hawks : 36,5 Chicago Bulls : 36 New Orleans Pelicans : 35,5 Phoenix Suns : 35