Les 10 espoirs du ring NBA

Personne n’aurait parié sur une finale avec les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns avant le début de la saison dernière. Ceux de l’Arizona n’avaient plus joué en playoffs depuis 2010 et ceux du Wisconsin semblaient plus proches de la désintégration du projet Mike Budenholzer/Giannis Antetokounmpo que de la gloire qu’ils ont conquise avec leur premier ring depuis 1971. Un an plus tôt, pratiquement personne n’aurait l’a joué pour une collision entre les Lakers et le Heat. Ces derniers n’étaient même pas dans les grands enjeux lorsque la compétition dans la bulle floridienne a repris. Et les Lakers… ils avaient LeBron James et Anthony Davis, mais ils ont commencé la saison 2019-20 avec de nombreux doutes sur leur rotation et, théoriquement, bien derrière certains Clippers qui étaient le grand candidat par consensus pendant des mois. Et lors des précédentes Finales, en 2019, un autre champion inattendu avait été proclamé quelques semaines auparavant : les Raptors de Toronto.

Il est donc quasiment impossible de deviner juste avant le début du parcours, le vrai feu, de voir où et comment se trouve chacun. Avant que les semaines ne passent, voyons comment se porte la chimie de l’autre et voyons qui sort crunch et qui évite le démon espiègle des blessures. Mais, a priori, un tiers de la Ligue peut être séparé, dix franchises qui ont des options légitimes, ou le droit de le sentir, d’être des champions.

Ces ce sont les dix candidats au ring, par ordre décroissant. Premièrement, celui avec le moins d’options. Au numéro 1, le grand favori :

10. PHILADELPHIE 76ERS. Un gigantesque astérisque, un australien. Ben Simmons. Le lien entre le joueur et les Sixers a été rompu lors de l’élimination traumatisante contre les Hawks d’Atlanta lors du septième match des demi-finales Est. Sans lui, les Sixers changent le format de leur projet actuel. S’ils le transfèrent, le jugement dépendra de ce qu’ils recevront en retour. S’ils restent tels qu’ils sont maintenant… ils semblent moins que les Bucks et les Nets de l’Est. Joel Embiid a déjà 27 ans, il aura 28 ans en fait avant les prochains playoffs. Et avec lui se pose toujours la question de savoir combien de temps durera son apogée, compte tenu de ses antécédents de blessures. Il continuera d’être un prétendant au MVP, le leader d’une défense redoutable (même sans Simmons) et la référence d’une attaque aux tireurs (Curry, Green, Korkmaz…) et dont Tobias Harris se débarrasse généralement aux moments les moins opportuns. .

9. COUPEUSES DE LOS ANGELES. Un autre astérisque gigantesque : la blessure au genou de Kawhi Leonard lors des dernières séries éliminatoires n’a pas seulement laissé l’équipe sans options à l’époque (bien qu’ils aient très bien joué et se soient battus jusqu’au bout sans lui) il conditionne plutôt ce cours. S’il ne revient pas du tout, impossible d’imaginer un champion Clippers. S’il est déjà proche des playoffs et a besoin de tournage, pareil. Mais s’il raccourcit les délais, revient à l’heure et est en forme pour les playoffs… Son historique de blessures au bas du corps l’oblige à penser, en tout cas, en termes de prudence maximale. Les Clippers, quant à eux, seront coriaces, difficiles à battre, avec Paul George à la barre.

8. PÉPITES DE DENVER. Une autre blessure conditionne tout : Jamal Murray a été abattu le 12 avril. Son genou a laissé les Nuggets dans un no man’s land alors qu’ils semblaient avoir réuni une équipe qui pouvait vraiment faire quelque chose de bien.. Après l’arrivée d’Aaron Gordon sur le marché d’hiver, la première unité – Murray, Will Barton, Gordon, Michael Porter et MVP Nikola Jokic – était des rivaux torrides avec des notes d’une autre galaxie. Comme dans le cas de Kawhi, le retard de la blessure et le calendrier de la saison dernière obligent à réfléchir pour le moins avec prudence. Mais avec Murray de retour à temps et en forme, les Nuggets pourraient être l’une des meilleures équipes en séries éliminatoires. Améliorer la défense aiderait aussi, bien sûr.

7. MIAMI CHALEUR. La saison dernière a été extrêmement décevante à Miami. La magie de la bulle a disparu et le finaliste de l’Est était très loin de ce niveau, avec des blessures à Jimmy Butler et Bam Adebayo et un niveau très faible de joueurs comme Dragic et Herro (et peu de contribution d’Oladipo, Ariza, Iguodala, Bradley, Harkless …). Mais pour cette saison, les Heat ont été ultra agressifs. Ils ont pris PJ Tucker et Kyle Lowry et ont sorti un portefeuille pour répandre Butler et conserver Duncan Robinson. Ils ont un bloc profond qui est parfait pour le style Spoelstra, et il peut s’agir de l’équipe de tranchées de l’Est se faufilant dans n’importe quel trou qui s’ouvre dès que les autres ont des ennuis. Qui veut affronter un quintette en playoffs avec Lowry, Butler, Robinson, Tucker et Adebayo, rejoints par Herro, Oladipo, Strus, Dedmon, Markieff… ?

6. UTAH JAZZ. D’une certaine manière, le rêve du Jazz est d’être les Western Bucks. L’équipe qui, après plusieurs saisons à un niveau extraordinaire en saison régulière, parvient également à faire le grand bond en avant en séries éliminatoires. Au cours des cinq dernières années, ils n’ont perdu qu’une seule fois de 60% de victoires en phase régulière, mais ils n’ont joué aucune finale de conférence. Leur pari était de garder le bloc, et ils ont réussi en donnant à Mike Conley 68 millions de dollars pendant trois ans. Ils vont donc réessayer dans leur format habituel, avec l’ordre de Quin Snyder et la hiérarchie de Donovan Mitchell en attaque et Rudy Gobert en défense. Rudy Gay arrive pour essayer d’apporter des solutions qu’ils n’ont pas encore eues en séries éliminatoires, où ils devront montrer qu’ils peuvent être plus que ce que nous avons vu ces dernières saisons.

5. GUERRIERS DE L’ÉTAT D’OR. La saison dernière, ils se sont écrasés deux fois (Lakers, Grizzlies) dans le jeu et Stephen Curry, malgré une année absolument extraordinaire, a regardé les séries éliminatoires à la télévision. Une partie de la solution réside dans Klay Thompson, qui vise un retour en décembre après deux saisons vierges complètes. Si le garde de tir est toujours proche de son meilleur niveau, les Warriors peuvent mener une charge furieuse : Iguodala est de retour, déjà très vétéran, et Otto Porter semble être un match parfait pour Curry, Klay et Draymond Green. Jordan Poole est un joueur de rotation de plus en plus précieux, Wiggins continue de travailler sur son QI et la question est de savoir comment développer deux jeunes talents tout en pensant à la compétition maintenant : James Wiseman et Jonathan Kuminga.

4. SOLEILS PHÉNIX. Le champion de l’Ouest et une équipe qui garde son bloc intact, avec La continuité de Chris Paul garantie à prix d’or : quatre ans et 120 millions (les deux dernières années ne sont pas totalement garanties) pour un gardien de 36 ans (l’un des meilleurs de l’histoire, oui). Au fond du placard, Elfrid Payton et Landry Shamet arrivent, et vous ressentirez la perte de Dario Saric, qui s’est grièvement blessé en finale, où les Suns sont allés 2-0… et n’ont plus gagné. Le premier titre de l’histoire de la franchise est le grand défi, toujours entre les mains de Paul, du fantastique Devin Booker et de deux jeunes hommes en devenir comme Mikal Bridges et un DeAndre Ayon dont la prolongation sans contrat se projette comme une ombre étrange sur ce projet, qui a trouvé la bonne direction la saison dernière.

3. LAKER DE LOS ANGELES. Comment localiser les Lakers ? Une équipe qui vise l’absence de gris, un succès écrasant ou un effondrement extraordinaire. Ils ont assez de drapeaux rouges pour penser à ce dernier : trop d’ancienneté (LeBron James à la barre), la question de l’utilité d’un Russell Westbrook ayant besoin d’une rééducation, et les blessures habituelles d’Anthony Davis. Mais s’il reste sain et LeBron a au moins un dernier grand parcours à gauche (et cela a semblé en pré-saison), et si les pièces s’emboîtent… alors les Lakers pourraient être le grand favori de l’Occident. Ils ont plus de tirs, plus de points d’attaque et, en théorie, beaucoup moins de force défensive que les saisons précédentes. Nous verrons.

2. MILWAUKEE BUCKS. Voici le champion. Avec le bloc presque intact. C’est presque PJ Tucker, qui est allé au Miami Heat. Un joueur important dont l’absence comblera, en partie, le retour du gardien Donte DiVincenzo, qui n’a pas disputé la finale en raison d’une blessure. Bobby Portis, un héros inattendu, renouvelé, et Grayson Allen et George Hill de retour arrivent. Mais tout sera, une fois de plus, entre les mains des trois grands : Jrue Holiday et Khris Middleton en tant qu’écuyers d’un Giannis Antetokounmpo qui a disputé une finale légendaire et qui a de la place pour continuer à s’améliorer. Cela fait peur. Il vise son troisième MVP… maintenant pour sa deuxième bague. A rien que les choses échouent dans les Nets…

1. FILETS DE BROOKLYN. Une équipe impossible à déchiffrer, différent de tous les projets pharaoniques que la NBA a vu. Il s’agit entre autre de la troisième saison de Kevin Durant et Kyrie Irving dans la Grosse Pomme. Mais l’attaquant a raté le premier en raison de la blessure qu’il a subie lors de la dernière finale avec les Warriors et Kyrie a été malsain… et maintenant, il commence à être séparé par le gâchis de sa non-vaccination. Beaucoup de doutes, mais la certitude que seuls Durant et James Harden il y a déjà un super candidat pour le ring, quoi qu’il arrive avec Kyrie. Parce que Durant est un joueur divin et parce que la garde-robe est luxueuse: Joe Harris, Blake Griffin, Patty Mills, Jevon Carter, Bruce Brown, Paul Millsap, LaMarcus Aldridge (qui gare sa retraite), Nic Claxton… La saison dernière, les blessures de Kyrie et Harden ont tout tordu. Et pourtant, Durant est passé à un cheveu de sortir, presque seul, les Bucks au deuxième tour. Si tout se passe bien à Brooklyn, ces Nets devraient être d’énormes favoris pour le ring 2022.