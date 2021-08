L’économie continue de se remettre de la pandémie de COVID-19 et des restrictions gouvernementales en cours. Mais les données récemment publiées par le ministère du Travail montrent que la reprise n’est pas égale dans les 50 États et à Washington, DC. Certaines régions des États-Unis sont presque ou entièrement revenues aux taux de chômage d’avant la pandémie, tandis que d’autres restent étranglées par la stagnation.

Voici les 10 États avec les taux de chômage les plus bas en juillet 2021.

Nebraska: 2,3 pour cent

Utah: 2,6 pour cent

New Hampshire: 2,9 pour cent

Dakota du Sud: 2,9 pour cent

Idaho: 3,0 pour cent

Vermont: 3,0 pour cent

Alabama: 3,2 pour cent

Oklahoma: 3,5 pour cent

Montana: 3,6 pour cent

Géorgie: 3,7 pour cent

De nombreux facteurs différents influencent les taux de chômage, mais il y a une chose flagrante que ces 10 États ont tous en commun : les gouverneurs républicains. En général, les États dirigés par le GOP ont eu des blocages gouvernementaux plus légers sur leurs économies et ont rouvert plus tôt. De même, à l’exception du Vermont, ces États ont tous mis fin prématurément aux allocations de chômage supplémentaires en cours qui peuvent verser aux ménages sans emploi jusqu’à 25 $/heure. (Plus que ce que de nombreux travailleurs gagnaient dans leurs emplois précédents.)

À l’opposé, voici les 10 pires États (en comptant Washington, DC) avec les taux de chômage les plus élevés.

Arizona: 6,6 pour cent

Louisiane* : 6,6 %

Pennsylvanie: 6,6 pour cent

Washington DC: 6,7 pour cent

Illinois: 7,1 pour cent

Hawaii: 7,3 pour cent

New Jersey: 7,3 pour cent

Californie: 7,6 pour cent

Nouveau Mexique: 7,6 pour cent

New York: 7,6 pour cent

Nevada: 7,7 pour cent

À l’exception de l’Arizona, ces États aux prises avec un taux de chômage élevé ont tous des gouverneurs démocrates (ou un maire, dans le cas de DC). De manière générale, ils avaient des restrictions gouvernementales plus longues et plus sévères sur leurs économies que les 10 principaux États. Et, à l’exception de l’Arizona, tous ces États les moins bien classés ont continué d’offrir aux résidents des paiements élargis pour continuer à percevoir des allocations de chômage. (*La Louisiane a mis fin aux allocations le 3 août, mais les taux de chômage sont pour juillet 2021, avant que ce changement n’entre en vigueur).

L’image peinte ici est claire.

Les États qui ont sévèrement restreint leurs économies et continuent d’offrir des programmes de protection sociale élargis sont piégés dans le coma du marché du travail. Pendant ce temps, les États libres qui ont évité les blocages à long terme et les excès de bien-être mènent la reprise. Ce n’est pas une coïncidence – et le principe ici mérite d’être rappelé longtemps après la pandémie.

