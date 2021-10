Les 10 faits à ne pas manquer sur El Clásico

21/10/2021 à 23:05 CEST

pari

1-. Barcelone, en descente et sans freins : Les Catalans n’ont remporté aucun de leurs quatre derniers matchs contre le Real Madrid en Liga (1E 3D) et, s’ils ne gagnent pas, ils récolteront leur pire séquence sans victoire contre la même équipe dans la compétition depuis mai 2008, également contre les Blancs. ensemble (2E 3D).

2-. Un Real Madrid de records ? : Les meringues ont remporté les trois derniers matchs toutes compétitions confondues contre Barcelone et n’en ont plus remporté quatre ou plus de suite depuis 1965 (sept, un en Copa del Rey et six en Liga).

3-. Les blancs, à l’aise à la maison : Après sa victoire 1-3 en octobre 2020, le Real Madrid peut récolter deux victoires consécutives à l’extérieur contre Barcelone pour la troisième fois de l’histoire de la Liga et pour la deuxième au Camp Nou – trois victoires entre 1963 et 1965-.

4-. Buts du Barça : Barcelone a marqué lors de 34 de ses 35 derniers matchs à domicile en Liga (79 buts au total, une moyenne de 2,3 par match), n’échouant que contre l’Atlético de Madrid en mai 2021 (0-0).

5-. Deuxième défaite blanche ? Après avoir succombé à l’Espanyol lors de la huitième journée (1-0), le Real Madrid pourrait subir deux défaites de suite en Liga pour la première fois depuis les deux dernières journées disputées en mai 2019, avec Zinedine Zidane comme entraîneur.

6-. Busi, sur les traces de Gento : S’il remporte ce match, Sergio Busquets deviendra le joueur barcelonais avec le plus de victoires dans l’histoire d’El Clásico toutes compétitions confondues (il atteindrait 20), dépassé seulement parmi les joueurs des deux équipes par Paco Gento (21 ans).

7-. Ansu Fati, dans le top 4 ? L’attaquant de Barcelone peut devenir le quatrième joueur à marquer lors de chacun de ses deux premiers matchs en tant que titulaire à El Clásico en Liga au 21e siècle; après Samuel Eto’o en 2005, qui a marqué dans ses trois premiers, Ruud van Nistelrooy en 2007 (deux) et Pedro Rodríguez en 2010 (deux).

8-. Benzema, la menace du Real: Karim Benzema a marqué 10 buts lors de ses 36 matches en tant que joueur du Real Madrid contre Barcelone dans toutes les compétitions et est l’un des 13 joueurs à avoir atteint des buts à deux chiffres dans l’histoire d’El Clásico.

9-. Les mauvais chiffres de Koeman : S’il perd ce match, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman deviendra le deuxième entraîneur de l’histoire de la Liga à perdre ses trois premiers matches du Clásico, après Patrick O’Connell entre 1935 et 1940, également avec l’équipe du Barça. .

dix-. Ancelotti, à zéro contre Barcelone : L’entraîneur du Real Madrid n’a remporté aucun de ses cinq matches à l’extérieur contre Barcelone toutes compétitions confondues (2E 3D), s’inclinant lors de ses deux visites au Camp Nou en tant qu’entraîneur blanc. Un seul entraîneur du Real Madrid a perdu ses trois premiers matchs à l’extérieur dans l’histoire d’El Clásico et c’est Leo Beenhakker, qui a perdu ses quatre premières visites au stade Blaugrana entre 1987 et 1988.