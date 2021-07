Les 10 films les plus regardés que vous ne pourrez pas regarder encore et encore

Cela a dû vous arriver plus d’une fois. Vous consultez le catalogue de votre chaîne de streaming préférée et tombez sur le titre d’un film qui as-tu vu une douzaine de fois. Et avant de pouvoir comprendre pourquoi vous le faites, vous le remettez en place. Vous ne pouvez pas l’éviter!. Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas le seul à qui le phénomène étrange se produit avec les films les plus regardés.

Il existe un groupe de films considérés comme les plus regardés qui, soit en raison de leur qualité, soit de leur qualité attachante, sont totalement impossibles à arrêter de regarder. Des épopées classiques aux trilogies modernes, les films que l’on peut revoir et revoir sans s’épuiser font partie d’un groupe privilégié qui a sa place dans la culture populaire.

Nous vous laissons une liste de certains des films les plus regardés :

‘L’emprisonnement à vie’

L’un des films préférés d’une grande partie de la planète et sans aucun doute, peut-être aussi du vôtre. L’intrigue, basée sur une nouvelle de Stephen King, suit l’histoire d’Andy Dufresne (Tim Robbins), un banquier qui finit par être accusé de la mort de sa femme.

Détenu dans la redoutable prison de Shawshank, Andy deviendra un symbole d’espoir et de rêves de liberté pour une bonne partie des détenus. On dit que c’est le film où les hommes préfèrent pleurer et ils le font volontiers.

Oh allez et qui pourrait résister à plusieurs de ses scènes les plus poignantes ?

Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne

Nous le savons. L’humour de Will Ferrell n’est pas pour tout le monde. Mais si l’on ajoute à cela Paul Rudd (Ant – Man) et Steve Carell (The Office) il est impossible de résister à rire. L’histoire d’un célèbre présentateur de San Francisco des années 1970 est l’une des parodies les plus efficaces du cinéma. Surtout pour créer une scène anthologique avec une multitude de camées.

La bagarre dans la rue entre les présentateurs (qui inclut Ben Stiller à Vince Vaughn, Tim Robbins) est considérée comme l’une des meilleures du cinéma comique. Mais c’est Ferrell, dans tout son sens de l’humour physique exagéré, qui porte les lauriers. Veux-tu rire Ceci est votre film. Vous le savez sûrement déjà.

‘Parc jurassique’

Lorsque le millionnaire John Hammond (Richard Attenborough) décide d’utiliser la haute technologie pour créer un parc à thème incroyable, il n’a jamais imaginé tout ce qui pourrait mal tourner.

Basé sur le livre du même nom de Michael Crichton, le film est un confluent de bonnes décisions. Le casting dirigé par Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum brille au milieu d’un affichage sans faille effets spéciaux et intrigue trépidante. Mais c’est certainement la version réaliste des dinosaures qui catapulte le film dans une nouvelle dimension de science-fiction. Sans aucun doute, l’un de ces films les plus regardés.

De la première rencontre avec les dinosaures (l’une des scènes emblématiques du cinéma), à l’apparition du TRex, le film regorge de séquences étonnantes. Bien sûr, c’est la combinaison parfaite pour devenir un classique à regarder (et à apprécier) encore et encore.

Le film adoré par excellence. Avec sa combinaison d’éléments extraordinaires, c’est du bon cinéma dans sa forme la plus pure. Drew Barrymore Elle est peut-être la fille la plus adorable du cinéma, tandis que son frère Elliot (Henry Thomas), le plus attachant. Mais c’est ET, avec son apparence inexplicable et sa splendide reconstitution du contact de Spielberg entre deux mondes, qui fait du film de l’or pur. Ne nie pas! Vous avez pleuré au moins une douzaine de fois avec cet au revoir !

‘Mémento’

Que ce soit parce que vous ne la comprenez pas ou que vous aimez la qualité onirique de ses scènes en séquence inversée, le grand travail de Nolan est inévitable. Le mélange entre une histoire d’action avec des éléments philosophiques, la révolution de l’intrigue et les bonnes actuelles le rendent unique. De plus, il fait partie de ces films capables d’étonner même si vous l’avez apprécié une vingtaine de fois. Un classique intellectuel pour ceux qui aiment le cinéma qui exige beaucoup plus du spectateur. Ce n’est peut-être pas l’un des films les plus regardés, mais c’est l’un des meilleurs.

“Fête des zombies”

Allez, peux-tu vraiment arrêter de regarder Simon Pegg et Nick Frost combattre des zombies ? D’accord, si cela ne vous captive pas, pouvez-vous ignorer la scène de bataille de zombies avec Freddie Mercury ?

Il y a tout à choisir dans ce magnifique collection de scènes d’anthologie qui font du film un classique de la comédie noire moderne. C’est impeccable d’où vous le regardez et peut-être, une confluence de bonnes décisions irremplaçables. Nous savons que cette scène finale grotesque vous fait aussi rire. Qui ne le fait pas?

‘Pulp Fiction’

Le classique des classiques modernes est aussi l’un de ces films que vous ne pouvez pas arrêter de regarder. C’est une œuvre d’art brillante, en plus d’avoir certaines des séquences les plus stimulantes et les mieux exécutées du cinéma récent. Mais c’est aussi Tarantino ! ça veut dire qu’il y a de grands dialogues, de la danse, de la référence et une magnifique bande son. Il n’y a pas qu’une seule façon d’arrêter de regarder Pulp fiction, si vous avez déjà commencé à le regarder.

“La princesse fiancée”

Avouez-le : vous connaissez par cœur le serment d’Iñigo Montoya (Mandy Patinkin). Aussi, toutes les scènes d’amour, d’aventure, les chutes et les rires d’un film mémorable. La princesse mariée a-t-elle le rare privilège de faire partie de ce cinéma pour enfants ? De romantisme ? aventure? transmis de génération en génération. Et qu’en plus, fait partie de l’imaginaire collectif. Alors si vous avez adoré Buttercup (Robin Wright) et Westley (Cary Elwes), rejoignez le club de ceux qui aiment ce film encore et encore.

Trilogie “Retour vers le futur”

Le classique de tous les classiques. Robert Zemeckis a réussi à créer une histoire qui est non seulement devenue un phénomène générationnel, mais aussi une célébration de la science-fiction.

Le résultat est un film pour tous les goûts et tous les âges, avec une solide légion de fans. Avec des séquences qui font partie de la culture populaire et deux personnages emblématiques, Zemeckis a créé une saga pour l’histoire.

La franchise “Harry Potter”

La saga du garçon sorcier a une particularité qu’elle ne partage qu’avec la saga Star Wars. Les fans ont grandi avec leurs personnages. Dans le cas d’Harry Potter, le phénomène est encore plus évident.

La plupart des fans ont grandi avec Harry (Daniel Radcliffe), et pour le dernier film ils ont même assisté avec leurs jeunes enfants. Le résultat? Puissent Harry et ses amis faire partie d’un univers qui a grandi (et mûri) à la fois à l’écran et en dehors. Et si Rowling a gagné l’aversion mondiale pour ses opinions, ses personnages semblent dépasser la controverse et restent les favoris. Tout un exploit à célébrer.

