Les 10 fonctions qui seront disponibles dès 2022

L’une des applications de messagerie qui compte des millions d’utilisateurs est, sans aucun doute, WhatsApp. La célèbre appli ne cesse de se réinventer année après année pour ne pas rester obsolète, et avec l’année 2022 frapper à la porte, l’application annonce plusieurs améliorations qui sera mis en œuvre à partir de l’année prochaine.

Découvrez toutes les nouveautés que l’application apporte à partir de 2022

Autres sources

Au fil des années, WhatsApp nous sert non seulement à discuter avec d’autres utilisateurs, mais cela nous a également permis d’avoir des conversations avec plus dynamisme (audios, autocollants, photographies), et nous pouvons partager toutes sortes de fichiers et de contenus multimédias.

Les 10 nouvelles que l’application nous apporte de 2022

Ces modifications ont été apportées car les autres applications de messagerie, comme par exemple Télégramme, Ils ne sont pas restés les bras croisés et ont mis en œuvre toutes sortes de fonctions et d’améliorations, atteignant également un grand nombre d’utilisateurs qui ont décidé d’abandonner WhatsApp.

–Réagissez aux messages avec des emojis: comme c’est le cas sur Facebook Messenger et Instagram, l’année prochaine, des emojis seront ajoutés à WhatsApp, vous pouvez donc désormais réagir à tous les messages que nous recevons.

–Transcription de mémo vocal: Bien que ce ne soit pas officiel, plusieurs voix disent que l’application permettra de traiter les notes vocales pour qu’elles soient transformées en texte, facilitant ainsi la compréhension du message.

–Temps de connexion sur les contacts: Pour le moment l’application vous permet trois options pour masquer le temps de connexion (personne, mes contacts, tout). Il est prévu qu’à partir de 2022, une quatrième option sera intégrée, où tous les utilisateurs pourront décider à qui ou non montrer ces informations.

–Discussions de groupe personnalisées: À partir de 2022, les utilisateurs pourront configurer des discussions de groupe via des emojis ou des autocollants.

–Bulles audio: Dans le cas où cette fonction serait finalement donnée le feu vert, tous les utilisateurs qui recevront un mémo vocal en dehors d’un chat pourront l’entendre dans une bulle, sans entrer directement dans le chat.

–Canaux dans une direction: En 2022 il sera possible de créer un groupe d’administrateurs où les informations seront envoyées à de nombreux utilisateurs, sans qu’ils puissent répondre, uniquement en lecture.

–Multi-appareil: L’application peut être utilisée à partir de différents mobiles, en maintenant la sécurité à tout moment.

-Les Système de sauvegarde et cela inclut différentes options, en plus de Google Drive ou iTunes.

-Amélioration de qualité image et vidéo lors du partage, pour éviter la perte de qualité.

– Spectacle miniature de teneur au moment où les liens sont téléchargés dans le site Web WhatsApp mis à jour, une fonction oubliée dans la version qui permet le multi-appareil

Lire aussi