Les 10 incontournables de Ténérife

Ténérife C’est une destination touristique qui offre des centaines de possibilités d’en profiter, en plus de ses neuf magnifiques terrains de golf. Un enclave privilegiado en el que la naturaleza, con sus increíbles paisajes y sus playas paradisiacas, se mezcla con sus interminables opciones de ocio, su gastronomía, sus tradiciones, sus fiestas, sus pueblos o su climatología, que permite disfrutar de la isla durante todo l’année. Ce sont les 10 plans essentiels que vous ne devriez pas arrêter de faire lors de votre visite.

NATURE IDYLLIQUE (ET MERVEILLEUSE)

Tenerife compte 43 zones protégées qui occupent la moitié de son territoire (48%). Parmi eux se distingue le Parc national du Teide, déclaré par le UNESCO Site du patrimoine mondial. À 3 718 mètres, c’est le plus haut sommet de Espagne. C’est une zone volcanique dans laquelle un téléphérique vous permet de monter très près du sommet, avec des vues spectaculaires. Dans le Parc rural d’Anaga, et dans celui de j’ai, avec ses forêts de Laurier — Une relique du Tertiaire-, vous serez surpris par ses fougères géantes et ses airs de conte de fées magique. La falaise de Los Gigantes, avec une hauteur allant jusqu’à 600 mètres au-dessus de la mer, est un autre de ces endroits qui vous hypnotiseront.

DES OPTIONS DE LOISIRS INFINIES

Le fun fait partie de l’ADN de l’île : clubs de plage et bars sur les toits de rêve, spectacles originaux et variés, festivals avec les plus grandes stars de la musique du monde, en plus des Carnaval, l’un des plus importants au monde. L’offre de loisirs en Ténérife Il comprend également d’autres options, telles que s’allonger sur l’une de ses incroyables plages pour bronzer ou faire des activités sans fin telles que le kayak, la planche à voile, le surf ou la plongée. Faire du vélo, du vélo, de la randonnée ou du parapente pour survoler ses paysages incroyables sont également à votre portée.

PLAGES ET PISCINES RAFRAICHISSANTES

Les plages de Ténérife Ils se combinent parfaitement avec son ensoleillement pour servir un cocktail qui attire des millions de visiteurs chaque année. De sable blond ou noir (couleur qui donne l’origine volcanique de l’île, comme Jardin Plage dans le Traverser le port), il y en a au nord et au sud, et ils vous offrent la possibilité de vous baigner et de bronzer à votre guise. Les piscines naturelles créées par la solidification de la lave, connues dans Ténérife comme les “flaques d’eau” sont une alternative tout aussi authentique et enrichissante, par exemple le Charco de La Laja au San Juan de la Rambla, les Flaque de vent au Icod de los Vinos ou la Charco La Jaquita au Guide d’Isora.

L’EXPÉRIENCE INCROYABLE D’OBSERVER DES CÉTACÉS

Dans les eaux méridionales de l’île, à environ trois milles de la côte, il est possible d’apercevoir des cétacés 365 jours par an. Ténérife C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour l’observer, abritant une colonie stable de grands dauphins et environ 400 globicéphales. Ce sera aussi simple que de louer une excursion dans l’un des ports du sud de l’île d’où partent les bateaux autorisés à assurer le service.

DES VILLES ET VILLAGES QUI DÉBORDENT DE CHARME

Au Sainte Croix vous pourrez admirer des bâtiments d’avant-garde comme le Auditorium de Ténérife, les Centre International des Foires et Congrès, à la fois, des œuvres de Santiago Calatrava, ou la TORCHE, Espace des Arts de Ténérife, de Herzog Oui De Meuron. Au La lagune, Patrimoine de l’humanité par l’unesco, Ses demeures et patios traditionnels se distinguent, aussi beaux que ceux d’autres centres historiques qui valent également le détour comme ceux de La Orotava, Garachico ou alors Icod de los Vinos, pour ne citer que trois de ceux qui attendent le voyageur lors de son tour de l’île.

UNE CUISINE EXQUISE

La gastronomie de Tenerife a évolué ces dernières années et a donné naissance à une cuisine créative et originale, avec des produits de qualité comme le thon, la banane ou l’avocat, le tout accompagné de vins locaux, dont l’histoire remonte au XVe siècle. Les cépages, le climat et les particularités du sol volcanique de l’île confèrent à nos vins une originalité et une personnalité sans égal. De plus, cinq restaurants de l’île ont des étoiles Michelin, reflet de la qualité d’une cuisine qui mérite d’être dégustée.

LE PARADIS DES FAMILLES

Ténérife C’est un endroit pour passer un bon moment avec les plus petits de la maison. Non seulement à cause de toutes les attractions et possibilités de profiter de l’île, telles que ses plages ou ses montagnes, mais aussi à cause des différents parcs à thème répartis du nord au sud où le plaisir ne s’arrête jamais. Depuis Parc du Siam, un parc aquatique avec attractions et toboggans pour petits et grands ; à Parc aux perroquets, un zoo avec toutes sortes d’espèces animales (l’une et l’autre, considérées comme les meilleures du monde par TripAdvisor dans leurs catégories). De nombreux établissements ont également mis l’accent sur les familles, avec une attention particulière à ce segment de voyageurs.

CIEL PUR ET CLAIR

Le ciel de Ténérife Il est considéré comme l’un des meilleurs au monde pour observer les étoiles en raison de sa propreté et de sa clarté. Le prestigieux Institut d’astrophysique des Canaries et des télescopes sont érigés dans lesquels travaillent des équipes scientifiques nationales et internationales. Les voyageurs peuvent aussi s’amuser à regarder les étoiles : il existe des entreprises qui proposent des activités d’observation avec des télescopes, des guides spécialisés et des collations.

UN MONDE DE TRADITIONS

Ténérife c’est une île authentique pour ses fêtes traditionnelles. Les pèlerinages sont l’un des meilleurs exemples de la culture canarienne. De mars à septembre, les charrettes, les bœufs et la nourriture typique, avec des pommes de terre et des mojos, du vin local et de la viande comme protagonistes, envahissent les villes de l’île.Les jours de l’année sur l’île sont également pleins de fêtes populaires, dont beaucoup d’un clair caractère religieux. La Semaine Sainte, spécialement dans La lagune, ou la corpus Christi, avec un arrêt obligatoire à La Orotava admirer ses tapisseries de fleurs et de sables de la Teide, ils sont fortement recommandés. Et en février, le carnaval prend l’île, surtout sa capitale, Sainte Croix, avec l’un des plus frappants, colorés et bondés au monde.

TOUT POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Ténérife Il a d’excellentes conditions en tant que lieu de vacances, qui comprend d’une usine hôtelière quatre et cinq étoiles exceptionnelle à plusieurs centres de spa et de bien-être pour se détendre, ainsi qu’un climat exceptionnel. Mais en plus, l’île combine une infrastructure de santé complète et moderne et des professionnels avec une expérience nationale et internationale qui font de l’île un endroit parfait pour combiner un séjour avec la possibilité de subir un traitement médical ou chirurgical avec les garanties et certifications maximales. comme territoire de la Union européenne Qu’est que c’est. Sans oublier les avantages économiques importants qu’elle offre par rapport aux autres pays.

Plus d’informations sur webtenerife.com

