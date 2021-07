Les 10 jeux Android gratuits du mois parfaits pour l’été | Jeux

Si vous partez bientôt en vacances ou que vous profitez déjà de quelques jours de congé, profitez de votre temps libre pour jouer avec votre mobile. Prenez note de ces 10 jeux Android gratuits parfaits pour l’été.

L’été est avec nous depuis quelques semaines, et si vous n’êtes pas encore partis en vacances, il ne vous reste que très peu pour commencer à profiter de votre repos bien mérité.

Bien que vous ne manquiez sûrement pas de plans pour profiter au maximum de ces joursSi vous aimez les jeux vidéo, vous voudrez également passer une partie de votre temps libre à jouer à un jeu.

Que ce soit pour vous rendre en voiture, en train ou en avion vers votre destination de vacances, bronzer sur la plage ou vous reposer paisiblement à l’ombre, il vous suffit de votre téléphone portable pour profiter d’un bon moment de jeu.

Si vous cherchez des titres dans lesquels vous mordre les dents, prenez note de Les 10 jeux Android gratuits du mois parfaits pour l’été:

Crash Drive 3. Prenez le volant de véhicules impressionnants dans ce jeu en ligne multiplateforme. Il vous offre la possibilité d’explorer le monde librement, avec la possibilité de participer à des courses multijoueurs. Téléchargez Crash Drive 3 pour Android. Petite nageoire. Devenez un petit poisson pour nettoyer la mer de tous les bidons et ordures qui la polluent. Vous devrez nager à travers la barrière de corail et échapper à ses dangers pour remplir votre mission. Téléchargez Little Fin pour Android. Capitaine TNT. Votre travail consiste à démolir des bâtiments, et cela est plus compliqué qu’il n’y paraît a priori. Vous devez soigneusement sélectionner l’emplacement des bombes, car elles sont limitées, pour réduire les bâtiments devant vous en ruines. Téléchargez Capitaine TNT pour Android. Live Cycling Manager 2021. Si pédaler est votre truc, ce jeu de cyclisme pour mobile est parfait pour vous. Devenez le directeur sportif d’une équipe professionnelle et prenez les commandes pour être le meilleur. Téléchargez Live Cycling Manager 2021 pour Android. Arts du bloc hexagonal. Des mécanismes de jeu simples et addictifs qui consistent à compléter des images en ajoutant des hexagones colorés dans le temps imparti. Téléchargez Hexagon Block Arts pour Android.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Magie : l’arène de rassemblement. Vous aimez les cartes Magic légendaires ? Alors vous allez adorer son jeu officiel pour Android. Et si vous n’avez pas d’expérience, ne vous inquiétez pas car vous pouvez apprendre et pratiquer avec l’IA. Téléchargez Magic: The Gathering Arena pour Android. Ciel : Enfants de Lumière. Les créateurs du célèbre Journey, thatgamecompany, ont sorti une nouvelle œuvre, Sky: Children of the Light. Votre tâche sera de répandre l’espoir dans un royaume désolé pour ramener les étoiles dans leurs constellations. Téléchargez Sky : Enfants de la Lumière pour Android. Eté eternel. Un jeune homme nommé Semyon s’endort dans un bus en plein hiver et quand il se réveille, c’est l’été. Percez le mystère et découvrez ce qui s’est passé. Téléchargez l’été éternel pour Android. Tom du masque. Jeu d’arcade qui vous propose un labyrinthe vertical presque infini. Téléchargez Tomb of the Mask pour Android. Briques et boules – Broyeur Briques Briques. Jeu de casse-briques classique avec des mécanismes simples et addictifs. Vous avez plus de 2000 niveaux à jouer. Téléchargez Bricks and Balls – Brick Breaker Crusher pour Android.