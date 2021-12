Les 10 jeux les plus populaires sur Steam en 2021

Une autre année, une autre année massive pour Steam. Malgré quelques problèmes de distribution dans certaines régions, la plate-forme de jeu sur PC de Valve a établi plusieurs records en 2021 – sans aucun signe de ralentissement, si les chiffres sont une indication.

Lundi, Valve a publié ses statistiques annuelles Best Of pour Steam, mettant en évidence certains des plus grands gagnants en 2021. La liste contient plusieurs jeux auxquels vous vous attendriez, ainsi que certains qui sont un peu surprenants.

Les jeux les plus populaires sur Steam en 2021 étaient :

Counter-Strike: Global Offensive Grand Theft Auto 5 DOTA 2 Nouveau Monde Apex Legends Valheim PUBG: Battlegrounds Halo Infinite Rust Cyberpunk 2077

Valve ne précise pas l’ordre réel de ces titres, indiquant seulement que chacun a dépassé 200 000 joueurs simultanés. Beaucoup d’entre eux ont également figuré sur la liste des titres les plus vendus.

Les jeux les plus vendus sur Steam en 2021 étaient :

Battlefield 2042 Naraka: Bladepoint Counter-Strike: Global Offensive PUBG: Battlegrounds Dead by Daylight Destiny 2 Nouveau Monde Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege DOTA 2 Grand Theft Auto 5

Encore une fois, Valve n’établit pas beaucoup de règles sur ses catégories, car ce sont les jeux les plus vendus par exemplaires vendus et ceux qui ont le plus profité des microtransactions.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.