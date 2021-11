Les 10 jeux PS5 les plus joués en 2021 : Fortnite, COD et plus

Seuls deux jeux se classent parmi les 10 jeux PS5 les plus joués à ce jour. Spider-Man : Miles Morales en fait partie. Capture d’écran : Sony / Kotaku

C’est difficile à croire, mais il y a un an à ce jour, Sony a officiellement sorti la PlayStation 5 (enfin, aux États-Unis; dans le monde, elle est sortie le 19 novembre). Malgré de graves problèmes d’approvisionnement, on estime que 13 millions de joueurs ont pu mettre la main sur un. Et ils ont utilisé ces consoles de nouvelle génération convoitées pour jouer – roulement de tambour – beaucoup de Fortnite.

Sur le blog PlayStation ce matin, le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a répertorié les 10 jeux PS5 les plus joués depuis la première année de la console. Fortnite, un jeu gratuit et l’un des espaces sociaux numériques les plus animés de la planète, a pris la première place. Mais il y a d’autres surprises. Voici la liste complète :

FortniteCall of Duty: Black Ops Cold WarFIFA 21NBA 2K21Assassin’s Creed ValhallaDestiny 2MLB The Show 21Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesDemon’s SoulsNBA 2K22

Quelques mises en garde : le classement est basé sur les heures cumulées jouées sur la base de joueurs, et non sur le nombre total de joueurs. (Selon Ryan, les joueurs PS5 ont totalisé 4,6 milliards d’heures.) Les données sont également comptées du 12 novembre 2020 au 30 septembre 2021, empêchant certaines grandes versions de fin septembre ou début octobre de faire la coupe. Bien sûr, des jeux comme Kena: Bridge of Spirits ou Deathloop ne seraient probablement pas classés; les deux sont en grande partie solo et ne sont pas conçus pour attirer des centaines d’heures d’attention d’ici la fin des jours. Mais il n’est pas difficile d’imaginer le jeu de tir coopératif de zombies Back 4 Blood – le deuxième jeu le plus vendu d’octobre, selon NPD Data – ici.

J’avoue être quelque peu surpris par l’absence d’exclusivités PS5 ici. Parmi les dix premiers, seuls trois jeux propriétaires (Demon’s Souls, MLB the Show 21 et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) ont fait leur chemin. Deux étaient disponibles au lancement. Et de la liste complète, seul Demon’s Souls est disponible exclusivement sur PS5. L’année dernière, Sony a sorti deux exclusivités PS5 : Returnal et Ratchet & Clank : Rift Apart. Oui, les deux sont uniques, mais personnellement, je ne m’attendais pas à ce que tant de gens réclament une PS5 uniquement pour l’utiliser pour jouer à des jeux auxquels ils peuvent jouer n’importe où ailleurs.

Vous savez ce qui n’est pas une surprise, cependant ? L’inclusion d’Assassin’s Creed Valhalla, un jeu en monde ouvert qui ne se termine jamais. Fait amusant : mon fichier de sauvegarde actuel est responsable de, oh, 4,5 milliards de ces 4,6 milliards d’heures au total.

Correction, 11 h HE : Une version antérieure de cet article a omis de mentionner que MLB The Show 21 est un jeu propriétaire de Sony. Kotaku regrette l’erreur.