Les 10 jeux vidéo de 2021

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 2021 nous a laissé une offre de titres très intéressante et exceptionnelle qui, face à la crise des gros AAA, a permis aux gamers du monde entier de découvrir d’autres types de propositions. Le nombre de jeux inédits et particuliers a rendu cette sélection extrêmement difficile, qui, comme beaucoup d’autres chefs d’accusation, a pu se mettre d’accord sur certains titres mais n’a pas produit un jeu clair et dominant de l’année.

Le plus important est de reconnaître que Nous sommes à une époque pas comme les autres, où la distribution numérique et l’émergence de nouveaux acteurs tels que Netflix, Amazon et Cloud Gaming ne sont qu’un premier aperçu d’un avenir plein de possibilités pour une communauté de plus en plus grande..

Greg Lobanov / 10 juin

Si vous faites partie de ceux qui se souviennent avec nostalgie et affection de jeux vidéo plus éducatifs, mais en même temps très amusants comme Peinture Mario, c’est un nouveau titre qui peut attirer l’attention des plus petits comme des plus grands. Votre Créateur, Greg Lobanov, Il a conçu une campagne de financement participatif sur Kickstarter vers 2019, où il a reçu un soutien important de fans qui lui ont permis d’obtenir des résultats très créatifs. Un chien nommé Pizza doit redonner de la couleur au monde de Picnic, où tout autour de lui est mystérieusement devenu noir et blanc. Ainsi, à l’aide de divers outils, il restituera tous les tons grâce à ses mécaniques de jeu attrayantes, tout en dévoilant une intrigue émouvante et intéressante autour de ces événements.

MercurySteam / 8 octobre

Près de 20 ans se sont écoulés depuis que nous avons assisté à une dernière aventure de Samus aran en 2D, puis en gardant les histoires de Metroid dans un nouveau domaine clairement focalisé sur les environnements tridimensionnels. Mais que se passe-t-il si dans cette conversation nous trouvons un point intermédiaire, où nous avons d’une part le meilleur des titres classiques de la série et de l’autre, le meilleur de toutes les explorations en 3D ?

C’est Metroid Dread, une livraison qui mélange ce schéma de jeu de tir de plate-forme avec la possibilité de se déplacer en perspective grâce aux possibilités du 2.5D. Cette héroïne légendaire du divertissement électronique effectuera une mission après les événements de Metroid Fusion, où un signal de détresse de la planète ZDR attestera du retour du parasite X que l’on croyait exterminé.

Cette production est un triomphe des jeux de narration interactifs. La franchise est devenue une marque reconnue et Deck Nine a su continuer à explorer ce genre tant dans l’intrigue que dans la technologie.

Vraies couleurs est le premier jeu de la série créé avec une capture de mouvement complète, et cela se voit dans la subtilité des réactions et des expressions faciales de ses personnages. Cela ajoute une autre couche de ressources de narration et contribue au développement d’une expérience de narration unique.

Jeux de récréation / 09 novembre

Microsoft et Xbox ont proposé de continuer à conquérir du terrain dans le genre des courses et cette année ils ont présenté la suite du succès de 2018. Bien que la formule soit répétée, les développeurs font monter les enchères en changeant la scène et en ajoutant un catalogue d’activités très complet. qui profite du meilleur de son nouvel emplacement au Mexique.

Forza Horizon est devenu le lieu où les coureurs occasionnels et enthousiastes se rencontrent pour assouvir leur soif de vitesse, sans avoir à craquer pour la simulation de leur compétition et sans effrayer ceux qui pourraient voir dans des titres comme F1 quelque chose de trop compliqué pour une séance décontractée seul ou avec des amis.

Housemarque / 30 avril

Comme beaucoup de jeux de cette liste, Retour domine dans sa propre catégorie avec une proposition roguelike qui n’est certainement pas pour tout le monde, mais qui satisfait plus que toutes les caractéristiques importantes du genre. Housemarque a créé l’un des premiers tireurs roguelike à gros budget, offrant un jeu beau à regarder et agréable à jouer. Returnal est le point culminant de tout ce que Housemarque a appris au fil des ans en créant des jeux d’action à succès.

Lumière de brume / 26 mars

Tarifs Josef et son studio indépendant Hazelight, ont montré avec des projets précédents tels que Frères: un conte de deux fils et le célèbre Une sortie, que les jeux vidéo coopératifs ne se limitent pas à des campagnes massives en ligne parmi divers utilisateurs. Au contraire, comme les prédécesseurs précités, il faut jouer à deux et penser clairement que l’union fait la force.

Avec une histoire coupée fantastique, c’est toujours un projet qui ne peut être joué qu’à deux joueurs. Ici est narrée l’aventure d’un couple marié qui, traversant un moment difficile de leur relation, tombe dans une situation particulière qui les transforme en poupées de chiffon. Sous cette nouvelle image, les époux devront vivre une aventure pleine de défis, de mini-jeux et de mécanismes divers dans lesquels ensemble ils devront travailler en équipe pour retrouver leur forme humaine, en plus de réparer tout ce qui est mauvais et rester ensemble par amour.

IO Interactive / 20 janvier

Avec brio, ce nouvel opus de la Agent 47, le tueur à gages le plus célèbre du jeu vidéo, clôt cette trilogie intitulée Monde de l’assassinat, qui a redémarré toute une franchise, après 5 versements majeurs et des sorties supplémentaires entre 2000 et 2012.

Après les événements de Tueur à gages (2016) et Tueur à gages II (2018), l’origine de ce personnage et l’émergence de sa mystérieuse réputation sont re-narrées. L’intrigue principale se déroule à travers différents scénarios tels que Dubaï, Dartmoor, Berlin, Mendoza, les Carpates et Chongqing, de sorte qu’avec de nouvelles technologies en accord avec le présent et le changement des temps, une histoire pleine de furtivité, d’intrigue et de nouveaux alliés est a demandé de renverser le conglomérat international Providence.

Capcom / 07 mai

Shinki Mikami jamais imaginé que le premier versement de Resident Evil, lancée il y a 25 ans, allait devenir l’une des franchises les plus reconnues et les plus prospères de l’industrie. Qui a atteint un univers qui, avec ses multiples histoires connectées, atteint son huitième volet. Alors que son titre précédent revenait aux racines de l’horreur de survie, ce jeu cherche à équilibrer les charges pour ramener un peu d’action sur la table.

Un méchant terrifiant comme Lady Dimitrescu contribue à créer une atmosphère sombre et sombre, où les créatures de ce monde ont créé un nouvel ordre et des menaces complètement étranges à partir de leurs propres mutations. Ainsi, Ethan Waters, le protagoniste de ces récents opus, doit rechercher sa fille qui est confinée dans un village où vampires, loups-garous et autres aberrations sont à l’ordre du jour.

Double amende / 25 août

Psychonautes 2 est la suite tant attendue du titre culte original sorti il ​​y a 16 ans. Un jeu de plateforme et de réflexion se déroulant dans l’inconscient collectif et qui aborde le sujet de la santé mentale d’une manière très intéressante. Le jeu propose des scénarios et une dynamique très amusants et intéressants tout en touchant métaphoriquement des thèmes très délicats et complexes, le jeu est essentiellement une représentation artistique de la santé mentale.

Arkane Studios / 14 septembre

Cette production est sans aucun doute l’une des surprises de la saison, tant par sa proposition esthétique que par son concept et ses mécaniques de jeu. Au milieu d’années aussi tumultueuses pour les grosses franchises, en particulier les FPS, Deathloop montre son visage et en profite pour nous présenter un jeu de tir tactique avec des éléments de thriller qui est tout simplement très amusant.

Ce jeu utilise magistralement ses idées pour nous entraîner dans une aventure qui, loin d’être une boucle, est une spirale, un cercle vertueux qui récompense aussi bien les joueurs occasionnels, qui trouveront toujours quelque chose de nouveau, que les batteurs de records, qui s’affrontent. .à une infinité de possibilités tactiques qui récompensent les plus engagés.