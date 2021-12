Les 10 joueurs COVID des Chicago Bulls qui ont déclenché des alarmes en NBA

Chicago Bulls a subi une épidémie massive de coronavirus dont la conséquence immédiate a été l’annulation de ses deux prochains matchs, contre les Detroit Pistons et les Toronto Raptors, en raison du fait qu’il ne peut pas aligner plus de huit joueurs en raison de la propagation du virus dans son équipe , comme l’a révélé ESPN. Depuis le milieu de la saison dernière, les matches de championnat n’ont pas été annulés en raison de la pandémie, ce qui souligne la nécessité d’avancer dans la mise en place de la troisième dose, qui compte jusqu’à présent 60% des joueurs de la ligue. Ceux qui ont été testés positifs doivent rester en quarantaine pendant 10 jours et il reste à voir comment ils reviennent, donc la capacité compétitive des Bulls peut être diminuée, car les personnes impliquées sont parmi les meilleures de l’équipe. Voici les joueurs testés positifs :

Zach Lavine

DeMar DeRozan

Alizé Johnson

Troy brown jr

Blanc coby

Vert Javonte

thomas mat

Derrick Jones Jr

Stanley johnson

Ayo Dosunmu