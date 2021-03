Les 10 jours qui ont conduit l’Espagne à l’état d’alarme

Espagne le 6 mars 2020

Illa n’envisage pas d’épidémies massives comme en Italie et appelle à « ne pas sombrer dans l’alarmisme »

Alors que mars progressait et que l’Espagne se dirigeait sans le savoir vers un état d’alarme, le pays a vu ses cas de COVID-19 augmenter progressivement et les citoyens étaient déchirés entre l’espoir de vaincre le coronavirus et la peur de l’inconnu. Parallèlement, le gouvernement a lancé des messages de relative optimisme dans lesquels, comme le 6, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a démenti envisager un scénario aux «sources massives» de contagion comme celles qui décimaient déjà l’Italie depuis des semaines. C’est dans les maisons de retraite médicalisées où, à ces premiers stades de la pandémie, le coronavirus a trouvé les conditions optimales pour se propager et la Communauté de Madrid a choisi le 6 mars de fermer ses 213 centres pour personnes âgées sans prise en charge sociale, comme les maisons et les clubs. , pendant un mois. Ils l’ont ignoré alors, mais la fermeture serait beaucoup plus longue.