Les 10 licornes d’Inde qui ajoutent du poids à sa course mondiale

L’Inde est en train de devenir rapidement un foyer d’investissement dans des startups susceptibles de créer des licornes (entités dont la valorisation dépasse 1 milliard de dollars). Un rapport récent de PwC India parle de l’Inde qui a ajouté 10 licornes au troisième trimestre de l’année civile 2021. Cela, dit-il, place l’Inde juste après les États-Unis, qui en ont ajouté 68 au troisième trimestre. Alors que l’écart est encore important entre l’Inde et les États-Unis, il est difficile de ne pas remarquer que l’Inde a quand même réussi à rester devant la Chine et les autres au troisième trimestre. La Chine et Hong Kong ont ajouté sept licornes au cours du trimestre, tandis que le Royaume-Uni et le Canada en ont ajouté quatre chacun.

Voici les 10 licornes ajoutées au troisième trimestre de l’année 2021 en provenance d’Inde à la liste des licornes et l’espace dont elles proviennent et les évaluations estimées (en milliards de dollars) :

– OfBusiness, FinTech, 3 milliards de dollars (au 31 juillet 2021).

– Eruditus Executive Education, EdTech, 3,20 $ (12 août 2021).

– UpGrad, EdTech, 1,20 $ (9 août 2021).

– Vedantu, EdTech, 1 $ (29 septembre 2021). – BharatPe, FinTech, 2,85 $ (30 juillet 2021).

– CoinDCX, SaaS, 1,10 $ (10 août 2021).

– Mobile Premium League, Jeux en ligne, 2,45 $ (15 septembre 2021). – Zetwerk, e-commerce B2B, 1,33 $ (20 août 2021).

– apna, SaaS, 1,10 $ (15 septembre 2021).

– BlackBuck, Logistics Tech, 1 $ (22 juillet 2021).

(Source : PwC Inde et Venture Intelligence).

Le rapport de PwC India souligne également les deux décacornes (évaluées à plus de 10 milliards de dollars américains) – Byju’s et Paytm que l’Inde possède actuellement dans le secteur du marché privé. C’est dans un univers plus petit à l’échelle mondiale, mais qui est également en croissance. Comme Amit Nawka, partenaire, leader des transactions et des start-ups, PwC India le souligne dans le rapport : « Avec l’augmentation des activités de financement et la hausse des valorisations, la liste mondiale des décacornes se rapproche des 40 ».

Alors, comment ceux qui soutiennent l’entrepreneuriat et les entreprises innovantes perçoivent-ils cela ? Financial Express Online a contacté Kris Gopalakrishnan, philanthrope, co-fondateur d’Infosys, président et co-fondateur d’Axilor Ventures et qui a soutenu de nombreuses entreprises et à titre personnel a également investi dans des domaines technologiques pionniers tels que la recherche sur le cerveau. Il dit : « De toute évidence, ce que nous voyons est une confluence de nombreux facteurs qui créent ce scénario idéal. L’un est bien sûr le fait que l’Inde est un très grand marché. Ensuite, il y a suffisamment et plus d’espaces à problèmes – les multiples domaines qui nécessitent une résolution de problèmes et des solutions ; » ajouter à cela, « les technologies perturbatrices vous permettent de perturber l’espace ou l’industrie dans laquelle on est engagé. En outre, le fait que la confiance des gens dans l’utilisation de la technologie a augmenté en raison de COVID, qui est peut-être un apprentissage général de COVID – initialement par nécessité, mais maintenant une plus grande appréciation en termes d’avantages que les technologies numériques peuvent offrir.

Un avantage supplémentaire dans tout cela, dit-il, a été le talent qui a l’expérience de l’utilisation de la technologie numérique, peut comprendre les meilleures pratiques internationales et peut confortablement utiliser et comprendre l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), la blockchain et d’autres technologies. Ensuite, ce qui a également aidé, c’est le paysage changeant du financement. « La Chine semblant être un marché difficile pour l’investissement, l’attention se porte désormais sur l’Inde. » Peut-être que ce qui se passe en parallèle et qui est favorable, c’est le fait que «le gouvernement promeut également activement les startups, la facilité de faire des affaires, parle de technologies émergentes, parle de l’Inde numérique et de l’Inde de démarrage, cherchant à créer une économie numérique de mille milliards de dollars. De plus, culturellement, en tant que société, nous avons accepté que c’est cool de faire une startup. »

Après tout, les parents semblent aujourd’hui plus ouverts aux enfants, qu’ils s’aventurent seuls ou rejoignent une startup, par opposition à une mentalité antérieure consistant à ne considérer que les entreprises établies pour une carrière professionnelle. Ce qu’il convient également de noter, dit-il, c’est qu’aujourd’hui, même dans les établissements universitaires, il existe des incubateurs, des accélérateurs et des mentors.

De plus, en Inde, beaucoup ont vécu des expériences de mise à l’échelle, ce qui renforce également la confiance des investisseurs.

Dans l’ensemble, Gopalakrishnan voit se dérouler une spirale positive – car plus vous créez de licornes, plus vous continuerez à créer de licornes. Il prévient que certains échecs seront là, mais il existe certainement un cercle vertueux dans lequel l’Inde est actuellement dans cet espace.

Pourquoi la technologie profonde est également importante

Il pense cependant que cela pourrait être encore augmenté en faisant plus dans l’espace de la technologie profonde. La technologie profonde, très vaguement, est une arène où les entreprises travaillent dans des technologies telles que l’IA, le ML, la blockchain, la génomique, et utilisent l’innovation en ingénierie et l’intègrent dans leur noyau. L’attrait ici est qu’il ouvre une opportunité pour la propriété intellectuelle (propriété intellectuelle). Ceci, associé aux efforts, crée du matériel et travaille dans des domaines tels que l’informatique quantique, la conception et la fabrication de puces et tous ces éléments pourraient remédier à certaines pièces manquantes.

Où les anges peuvent aimer marcher

La communauté des investisseurs providentiels se développe également avec de nouveaux financements entrant en phase de démarrage. Essayez de parler à l’un d’entre eux et bien qu’ils semblent également d’accord avec les facteurs que Gopalakrishnan souligne comme conditions qui rendent tout cela possible, ils estiment également qu’il est encore possible de mettre en place des facilitateurs. Ceux-ci, par exemple, pourraient passer par une structure fiscale plus favorable. Et, en garantissant des éléments qui ajoutent à la facilité de faire des affaires et aident à conserver l’attrait de rester en Inde et peut-être ne pas être amenés à s’inscrire en dehors de l’Inde à mesure qu’ils se développent, car certains semblent trouver des fondateurs de startups choisissant de devenir des Indiens non-résidents .

Mais alors, comme le dit Gopalakrishnan, ce qui semble jouer en faveur pour le moment, c’est que la confluence de divers facteurs commence à changer la perception du pays et cela pourrait contribuer grandement à donner également confiance aux entrepreneurs et aux investisseurs.

