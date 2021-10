Traditionnellement, la lutte est connue pour ses personnages plus grands que nature, dont beaucoup s’apparentent à des super-héros. Ils sourient, veulent que la foule les encourage et veulent inspirer. L’horreur n’est pas un gadget auquel les sociétés de catch se penchent très souvent.

Cependant, en parcourant les archives de la WWE, nous avons trouvé quelques lutteurs qui ont fait horreur au catch. Des premières apparitions d’Undertaker, effrayant les enfants avec sa peau pâle, à l’humanité s’arrachant les cheveux dans la chaufferie, il y a quelques lutteurs qui nous ont vraiment terrifiés au fil des ans.

Ci-dessous, vous trouverez les 10 lutteurs les plus effrayants de la WWE qui vous ont peut-être tenu éveillé pendant la nuit, juste à temps pour Halloween. Pour des listes plus effrayantes, consultez chaque film Hellraiser classé, 22 films d’horreur à ne pas manquer que vous pouvez regarder en streaming, les meilleurs meurtres de Freddy Krueger et les meilleurs films d’horreur réalisés par des réalisatrices.

Papa Shango

Lorsque Charles Wright est entré dans le gimmick de Papa Shango au début des années 90, il a été détesté par beaucoup et considéré comme ringard ou stupide. Papa Shango était un prêtre vaudou qui jetait des malédictions sur les gens – célèbre pour Ultimate Warrior, lui faisant transpirer un liquide noir et vomir. Le personnage était exceptionnellement sombre, mystérieux et terrifiant – surtout quand il ne parlait pas pendant les interviews, et regardait autour de lui et semblait marmonner pour lui-même.

Le croque-mitaine

C’est le Bogeyman et il vient te chercher ! Alors que oui, la représentation éventuelle du Boogeyman est devenue un acte comique, l’arrivée initiale du personnage était carrément horrible. Lorsque sa musique a retenti, les lumières se sont éteintes et le Bogeyman a tremblé en se dirigeant vers le ring, se tordant de vers vivants sortant de sa bouche, c’était une scène vraiment effrayante à voir. Puis, quand il a donné ces œuvres vivantes à ses victimes, c’était tout à fait dégoûtant. Pendant que nous revenons sur le Boogeyman et rigolons, n’oubliez pas à quel point il était effrayant au début.

Bray Wyatt

Avant que Wyatt ne devienne une force imparable de douleur et de peur, il ressemblait beaucoup à Waylon Mercy de la WWF en 1995. Basé sur le personnage de Cape Fear, Mercy divaguait de manière incohérente. Le personnage de Wyatt ferait la même chose, sauf qu’il était un leader – il racontait des choses que vous ne pouviez pas comprendre, mais vous saviez qu’il pensait ce qu’il disait, et c’était terrifiant. Ses actions, son comportement, ses manières, tout cela a créé ce mystérieux personnage de chef de culte avec lequel vous ne saviez pas qu’il fallait jouer.

Le démon

Wyatt est passé de chef de secte à quelque chose d’incroyablement différent. Un côté du personnage serait un animateur d’émission de télévision pour enfants plein d’amusement et de fantaisie. L’autre côté était un combattant dément et vicieux dans un masque de clown qui portait une lanterne à l’anneau qui ressemblait à la tête du vieux Bray Wyatt. Le Fiend n’a pas vendu la plupart des mouvements effectués sur lui, ce qui l’a rendu encore plus effrayant. Malheureusement, nous n’avons pas pu voir la prochaine évolution de ce personnage, car Wyatt a été limogé de la WWE cette année.

Alexa Bonheur

Bliss ramassa la torche là où Wyatt l’avait laissée. Elle a été possédée ou corrompue par Wyatt alors qu’il était encore dans l’entreprise. Cependant, elle a fait sien le gimmick et l’a fait évoluer. Le nouveau personnage de Bliss était déconcertant et semblait toujours sur le point de perdre la raison. Ensuite, il y a toute la poupée Lilly, qui est assez effrayante en soi. L’une des images les plus horribles de Bliss vient de WrestleMania 37 où elle a allumé The Fiend, alors qu’elle était couverte de liquide noir. Serait-ce le même Papa Shango utilisé pour les malédictions ? (Probablement pas)

Les premières apparitions de l’Undertaker

La carrière de The Undertaker a été un mélange de personnages, mais à ses débuts à la WWE, il était terrifiant. C’était un entrepreneur de pompes funèbres, au visage peint en blanc, qui adorait une urne d’or. Pour l’époque – Undertaker a fait ses débuts en 1990 – il était un personnage captivant. Il avait l’air effrayant et parlait rarement car son manager Paul Bearer parlait la plupart du temps pour lui. C’était quelque chose que le WWF n’avait pas vu à l’époque, un personnage qui penchait vraiment vers le macabre.

Kane démasqué

Alors que Kane était initialement censé être un personnage effrayant, cela n’a jamais vraiment été le cas. Comparé aux itérations plus sombres de The Undertaker, il était en fait assez apprivoisé. Cependant, tout a changé lorsque Kane a finalement perdu son masque. C’est à ce moment-là que les téléspectateurs l’ont vu comme un fou dément, déterminé à torturer et à mutiler ceux qui se trouvaient sur son chemin. Qu’il s’agisse d’accrocher les testicules de Shane McMahon à une batterie de voiture, en passant par Tombstoning Linda McMahon sur la scène de Raw, cette époque de Kane reste carrément terrifiante.

Les premières apparitions de Doink The Clown

Nous nous souvenons tous de Doink comme du personnage de clown idiot qui faisait des bruits de pet lorsqu’il sautait sur les gens et était suivi par une version miniature de lui-même nommée Dink. Vous vous souvenez du mal Doink ? Apparemment fortement inspiré par le tour de Tim Curry dans le rôle de Pennywise dans la mini-série It TV, le mal Doink est ce qui se passe lorsque la version cauchemardesque des clowns vient vous chercher. Il n’avait pas l’air particulièrement horrible et, finalement, le maquillage qu’il portait était très similaire aux autres versions de Doink. Mais il a été dépeint comme un clown psychotique, caquetant contre ses adversaires alors qu’il les battait et effrayant les enfants dans le public. Les clowns sont effrayants et pendant une seconde chaude, Doink était leur roi.

Lune Vachon

Luna est entrée pour la première fois à la WWF en tant que valet de Shawn Michaels à WrestleMania IX. Elle avait l’air de sortir tout droit d’un film Mad Max, recouverte de cuir et de chaînes avec la moitié de la tête rasée, et de la peinture faciale sur un côté de son visage. Avant même de parler, elle était exceptionnellement intimidante. Au cours de sa marche vers le ring de WrestleMania cette année-là, elle avait un grognement sur le visage et a traîné un pied derrière elle. Elle était déchaînée. Plus tard, quand elle a parlé avec cette voix graveleuse, elle a semblé être une personne au bord de la folie, ce qui la rendait tellement plus terrifiante.

Les premières apparitions de l’humanité

Tout le monde se souvient de l’humanité alors que le gars Undertaker a jeté une cage. C’est le gars qui criait « Passe une bonne journée » tout le temps. Cependant, la première incarnation de l’Humanité était sérieusement inquiétante. Il portait une tenue marron en lambeaux avec un symbole ankh géant dans le dos et ce fameux masque à lanières de cuir sur son visage. Il a fait toutes ses interviews dans une pièce sombre – ou une chaufferie. Il se balançait d’avant en arrière et sa voix se brisait. Alors qu’Undertaker était à cette époque stoïque, silencieux et intimidant, Mankind était exactement le contraire. Il parlait beaucoup, était plein de mouvement – comme s’arracher les cheveux – et était un danger pour ceux qui l’entouraient et pour lui-même.