Les 10 matchs clés de la saison 2021/22 pour les Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles ils regardent avec une illusion formidable le saison 2021/22, conscients que le Big 3 qu’ils ont réussi à former avec Lebron James, Anthony Davis et Russell Westbrook cela peut les amener à faire l’histoire. Mais il y a aussi certains doutes sur la viabilité d’une équipe très vétéran et avec un ajustement tactique complexe de ses stars, ils ont donc dix matchs marqués en rouge qui seront le thermomètre clé de leur niveau et de leurs aspirations sur le ring, comme l’indique sportsyahoo. :

Phoenix Suns le 22 octobre Milwaukee Bucks le 11 novembre Dallas Mavericks le 15 décembre Brooklyn Nets le 25 décembre Atlanta Hawks le 30 janvier Philadelphia 76ers le 23 mars Utah Jazz le 31 mars Phoenix Suns le 5 avril Golden State Warriors le 7 avril Denver Nuggets le avril dix