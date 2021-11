Les 10 meilleures applications pour animer des photos depuis votre mobile | La technologie

Dans les réseaux sociaux, les GIF et les vidéos sont très populaires, mais il semble que ce que sont les photos normales a un peu perdu, à cause de cela précisément, qui est un instantané et rien de plus. Pour que ces photos aient quelque chose de plus, qu’elles prennent vie, qu’elles aient des effets et qu’elles soient plus attrayantes, il y a des applications, dont nous allons parler tout de suite.

La différence de mettre sur notre Instagram, par exemple, une photo normale à celle dans laquelle nous avons mis des effets et des animations est assez substantielle, surtout si ce que nous voulons, c’est attirer l’attention.

Nous aurons à notre disposition plusieurs applications avec lesquelles incorporer différents types d’effets dans les photos et ainsi les rendre beaucoup plus attrayantes.

Voyons quelques-uns des meilleurs, à la fois pour le système d’exploitation Android comme pour iOS.

Indice d’application :

Movepic

C’est une application dans laquelle on peut mettre des animations très colorées grâce à son Filtres et superpositions intégrés. Vous pouvez également animer le ciel, l’effet Super Camera FX ou les graphiques animés, entre autres effets.

C’est une application qui enregistre ce que nous faisons au format vidéo, bien que si nous optons pour la version payante, nous aurons une autre capacité et le filigrane des fichiers résultants sera supprimé, entre autres.

Movepic: Android et iOS.

ImgPlay

Bien qu’il place un filigrane sur tous les résultats, qui peut être supprimé si nous optons pour la version payante, la vérité est que nous sommes confrontés à une application avec de nombreux effets et que cela nous permettra de créer des GIF extrêmement attrayants ou amusants.

Vous pouvez ajouter des sous-titres, éditer des images, accélérer ou ralentir, et bien plus encore. Il est idéal pour générer des fichiers originaux pour nos réseaux sociaux

ImgPlay: Android et iOS.

Déformer les photos et animer

Le nom de l’application dit pratiquement tout, puisqu’il s’agit de cela, de déformer les photos que nous avons.

Nous pouvons déformer à notre guise, changer les couleurs, générer une animation, ajouter des images, ajuster la durée de chaque image, modifier la résolution ou exporter des GIF déjà générés pour les modifier ou les ajouter, entre autres.

Déformer les photos et animer: Android.

Saut de mouvement

C’est l’une des meilleures applications pour cette tâche que vous pouvez trouver aujourd’hui.

Le gros avantage est que est libre (bien qu’il existe une version Pro à acheter par abonnement) et cela ne met aucun type de filigrane sur les résultats que nous obtenons.

Ce qu’il fait le mieux, c’est animer nos photos, les transformer en GIF de haute qualité, en plus de faire bouger l’image si nous faisons glisser un doigt sur l’écran, un détail très attrayant.

Saut de mouvement: Android et iOS.

Zoétropique

C’est une de ces applications qui n’a pas autant d’options que celles que nous venons de voir, mais il est vrai que nous pouvons en avoir une photo animée en quelques minutes et avec presque aucun effort.

On peut créer des effets 3D ou Camera FX, ainsi que des incrustations sur une image pour créer de très belles photos animées dignes de nos réseaux sociaux.

Le meilleur de tous est la simplicité de l’application, ce qui limite ses fonctionnalités, cependant, cela en fait l’une des plus rapides pour effectuer n’importe quelle tâche.

Zoétropique: Android et iOS.

Mouvement photo StoryZ

Exécutez un mélange vraiment spectaculaire entre images fixes et arrière-plans vidéo animés. C’est sa meilleure vertu, car il combine parfaitement ces deux éléments, donnant l’impression que toute la photo est en mouvement.

Vous pouvez mettre des filtres de couleur, des superpositions et bien d’autres choses, le tout gratuitement. Une autre chose positive à propos de cette application est que nous pouvons supprimer le filigrane simplement en voyant une annonce avant d’enregistrer le fichier résultant.

Mouvement photo StoryZ: Android et iOS.

PixaMotion

C’est un très bon éditeur d’images pour leur donner du mouvement avec effets et filtres de très bonne qualité qui nous permettra de donner une vie aux photos.

C’est parfait pour donner du mouvement à l’arrière-plan des photos avec des nuages, avec une rivière, avec le ciel et bien d’autres options. Ce n’est peut-être pas le plus complet, mais c’est l’un des plus faciles à manipuler.

PixaMotion: Android et iOS.

VIMAGE

Les photos peuvent être converties et cela passer en 3D, animez avec des centaines d’effets de mouvement, une parallaxe 3D, des packs de préréglages, des filtres, des superpositions et des cinémagraphes, entre autres.

L’une des meilleures fonctions dont il dispose est que si nous voulons changer le ciel de nos photos pour un en mouvement, nous n’aurons pas besoin de le marquer, car l’application est capable de le détecter par elle-même et automatiquement.

Disons que la partie négative est que nous avons un filigrane et si nous voulons plus de résolution dans les images, nous devrons payer.

Vimage: Android et iOS.

Lumyer

C’est une application avec plus de 200 effets vidéo haute résolution à incorporer dans les photos. Ce ne sont pas de simples fonds, mais tous sont moyennement élaborés, ce qui est à apprécier.

Au sein de ces effets, nous avons les effets météorologiques, ceux des flashs, des animations en fonction de la date (Halloween, Noël, saisons de l’année, etc.) et même certains pour essayer de changer totalement la situation de la photo.

Nous pouvons supprimer le filigrane en payant, mais il y aura toujours certains effets que nous devrons acheter si nous voulons les utiliser.

Lumyer: Android et iOS.

GIPHY

Cette application est principalement basée sur les GIF que nous pouvons mettre dans les photos pour y voir des animations.

Nous pouvons créer notre propre GIF, autocollants et même animer nos photos, bien qu’il ne soit pas aussi puissant dans ce sens que les applications que nous avons vues jusqu’à présent.

Néanmoins, son principal atout est l’interface extrêmement intuitive dont il dispose et qu’il est très simple d’utilisation.

GIPHY : Android et iOS.

Avec toutes les applications que vous venez d’admirer, vous avez l’embarras du choix pour animer vos images et ainsi lui donner une touche spéciale pour les publier sur les réseaux sociaux ou les envoyer à vos amis et votre famille.