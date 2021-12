Il n’y a rien qui rassemble plus le monde que de partager des opinions sur la musique de Noël.

Et pourquoi pas? Noël est une période très spéciale de l’année pour beaucoup, moi y compris ! — et la musique est l’une des joies les plus fondamentales de la vie. Il est donc logique que les gens tiennent la musique de vacances en si haute estime, car elle formule souvent une grande partie de notre vie en grandissant et reste avec nous tout au long de l’âge adulte.

Récemment, j’ai abordé les pires chansons de Noël jamais écrites, alors pourquoi ne pas m’essayer au meilleur ? Les vers d’oreille, les porteurs de nostalgie, les tireurs de larmes, cette liste les a tous, et puis certains ! Alors asseyez-vous et détendez-vous pendant que je liste les 10 meilleures chansons de Noël de tous les temps.

10 Emballage de Noël – Les Serveuses



« L’emballage de Noël » ne manque jamais de me faire sourire. C’est un film Hallmark dans une chanson de quatre minutes et demie, tout en étant également un morceau complet avec ce riff de guitare accrocheur et les cuivres du pont instrumental.

9 Ce que Noël signifie pour moi – Stevie Wonder



Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui aime Noël autant que Stevie Wonder. Sérieusement, cette chanson est une lettre d’amour à Noël de la meilleure des manières. Oh, et il y a un solo d’harmonica ! Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un d’entre eux.

8 Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi – Kelly Clarkson



Non, pas celui auquel tu penses. Nous y arriverons, croyez-moi. Kelly Clarkson tue absolument cette reprise du hit de 1989 de Vince Vance & The Valiants, quelques années avant que Mariah Carey n’entre en scène. De la voix puissante de Clarkson à ces cornes divines, c’est un joyau sous-estimé que plus de gens doivent apprécier.

7 C’est la période la plus merveilleuse de l’année – Andy Williams



Une chanson de Noël par excellence. Peut-être surjoué, mais pour moi, la saison des vacances est la période la plus merveilleuse de l’année, donc elle frappe vraiment à la maison. De plus, c’est généralement l’une des premières chansons que les stations de radio décident de jouer en passant à la musique de Noël fin novembre (ou si vous avez de la chance, plus tôt !).

6 Noël blanc – Bing Crosby



Probablement la chanson de Noël la plus emblématique de toutes. Rempli de nostalgie et de souvenirs des Noëls passés, « Noël blanc » se sent juste… bien. Comme enfiler un pull chaud par une froide journée d’hiver.

5 Réveillon de Noël/Sarajevo 12/24 – Orchestre Transsibérien



La meilleure chanson de Noël pour faire exploser vos tympans. « Carol of the Bells » est le plus épique – et peut-être un peu effrayant ? – Chanson de Noël, et l’Orchestre transsibérien déchiquette juste leur interprétation de la mélodie pour toute sa valeur. Ces guitares !!! Le piano!!!! Juste la perfection.

4 Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi – Mariah Carey



Oui, il peut être basique d’aimer cette chanson. Mais qui s’en soucie ? « All I Want for Christmas Is You » est la joie de Noël incarnée et la chanson de vacances la plus reconnaissable de la génération moderne. Si vous détestez cette chanson, je ne veux rien avoir à faire avec vous.

3 La chanson de Noël (Joyeux Noël à vous) – Nat King Cole



Laissez les tons doux et chauds de Nat King Cole vous endormir avec ce hit instantané de nostalgie de Noël. J’aime la façon dont le piano, les cordes et la guitare se fondent parfaitement les uns dans les autres pour créer une mélodie jazzy si agréable à écouter.

2 Noël dernier – Wham !



Je crois toujours que « Last Christmas » est l’un des meilleurs airs de vacances à écouter toute l’année. Le nœud de la chanson est une romance ratée qui s’est effondrée à Noël et bien sûr, ce n’est peut-être pas la plus joyeuse des chansons, mais le désir sincère de cet air frappe juste toutes les bonnes notes pour moi. L’une des meilleures ballades puissantes de tous les temps.

1 Le temps de Noël est arrivé – Trio de Vince Guaraldi



« Christmas Time Is Here » est la chanson de la nostalgie de Noël. La version vocale entendue dans A Charlie Brown Christmas est fantastique, mais je veux souligner la version instrumentale ici à cause de sa beauté. Comment Vince Guaraldi erre de haut en bas du piano tout en rendant l’instrument si nostalgique est vraiment un exploit en soi. La ligne de percussion maintient le rythme de la chanson tandis que la basse a son propre solo grondant, mais significatif.

Si les sentiments évoqués autour de la saison des vacances pouvaient être mis en bouteille et vendus, « Christmas Time Is Here » serait la chanson à choisir.