Si vos cheveux sont secs et que vous en avez marre de perdre de la brillance et de casser facilement, l’huile capillaire est la solution à tous vos problèmes. Amande, arganier, ricin, camélia… Il en existe de nombreux types, découvrez lequel est le mieux pour vos cheveux et portez vos cheveux dès maintenant !

Protéger, hydrater, revitaliser… Il y a tant de choses que nous demandons à nos cheveux ! Dans la grande majorité des cas, il ne suffit pas d’utiliser un shampooing ou un masque et il faut donc recourir à d’autres produits cosmétiques, comme les huiles capillaires, pour nous aider à maintenir nos cheveux en parfait état.

Il est important de noter que l’huile a toujours été utilisée pour prendre soin des cheveux depuis l’Antiquité. Grâce à sa texture et sa densité, il est facile à appliquer et les résultats peuvent être appréciés dès son application.

Au huile d’amandes On lui demande de la nutrition, il est aussi capable d’éviter la perte d’hydratation. le l’huile de karité par exemple, Il est particulièrement recommandé pour les cheveux très secs et ternes car il redonne de la vitalité. D’autre part le l’huile d’argan a des propriétés infinies, comment nourrir, réparer, protéger et revitaliser… Et ainsi nous pourrions continuer un par un avec tout le monde.

Alors, pour ne pas trop vous compliquer, nous avons sélectionné les 10 meilleures huiles capillaires du marché pour que vous puissiez commencer à prendre soin de vos cheveux dès aujourd’hui, de manière simple et efficace.

Comment appliquer l’huile capillaire ?

Étant un produit dense et gras, il est important de savoir l’appliquer sur vos cheveux pour ne pas avoir le cheveux emmêlés ou gras. L’idéal est d’appliquer de l’huile capillaire après avoir lavé les cheveux, avec les cheveux humides après les avoir séchés avec une serviette pour éliminer l’excès d’eau.

Verser une goutte de produit dans vos mains de la taille d’une noisette, mélanger dans les deux mains avec un mouvement d’enveloppement, puis appliquer sur les cheveux milieu aux extrémités. Ne l’applique pas sur tes racines car ils seront très gras. Les pointes sont la zone des cheveux la plus sèche et c’est là qu’il faut mettre un accent particulier.

De plus, si vous avez les cheveux très secs et abîmés, après avoir utilisé le sèche-cheveux ou le fer, vous pouvez à nouveau appliquer un peu plus de produit (une demi-noisette) sur les pointes pour nourrir les cheveux après l’attaque thermique du sèche-cheveux ou du fer.

1. Nuxe : un produit de luxe à petit prix

Nuxe : Huile sèche Huile Prodigieuse :

C’est une huile qui s’utilise habituellement sur les cheveux, mais elle est aussi valable pour le corps et visage. Il est composé de 6 huiles végétales précieux qui fournissent une nutrition intense. Huile de noisette (pour protéger la fibre capillaire), huile de macadamia, huile d’amande (nutrition plus), camélia, millepertuis et bourrache (capable de fortifier les cheveux). Bien qu’il contienne tant d’huiles, les cheveux l’absorberont très rapidement, laissant également lumineux et avec un arôme délicieux.

Il est le plus vendu en France, et l’un des plus demandés dans le monde.

2. Morocannoil : l’huile professionnelle la plus connue pour vos cheveux à l’arganier

La gamme de produits Moroccanoil est un spectre professionnel de produits capillaires qui réparer les cheveux secs et ils ajoutent de la maniabilité, du soyeux et de la nutrition à chaque fois que vous l’utilisez. Cette huile est enrichi en huile d’argan riche en antioxydants et vitamines qui augmentent la luminosité. De plus, il démêle les cheveux, accélère le temps de séchage et augmente la brillance.

3. Kérastase Elixir K Ultime : nutrition et protection à parts égales

Huile capillaire Kérastase, il est parfait pour hydrater les cheveux, car il les rend doux sans l’alourdir, étant très léger. C’est super parce que c’est aussi un protecteur thermique, idéal pour passer plus tard le sèche-linge ou le fer à repasser. Vous pouvez l’utiliser pour texturiser vos cheveux car il donne du mouvement et de la brillance, une finition parfaite. Appliquez-le sur les pointes pour une nutrition supplémentaire dans cette partie du cheveu qui souffre tant au quotidien.

4. Elvive L’oreal Extraordinary Oil Oil : un élixir fondamental pour vos cheveux

L’Oréal Elvive nous apporte cette huile capillaire mythique, qui fait partie des best-sellers et convient à tous les types de cheveux. Après l’avoir utilisé, vous remarquerez vos cheveux avec plus de mouvement et de brillance. Grâce au mélange de 6 huiles de fleurs comme la camomille, le tiaré, le lin, le lotus, la rose et la camomille avec lesquels il est fabriqué, il est capable de nourrir les cheveux, les laissant doux et brillants. Vous pouvez également l’utiliser comme crème solaire pour les cheveux car il les protège des différentes agressions extérieures.

5. Natura Siberica Oil Complex : la meilleure réparation des pointes fourchues

le vitamines et acides aminés, qui entrent dans la composition de cette huile, nourrir et réparer les pointes de vos cheveuxou alors. De plus, grâce à la combinaison d’huiles telles que l’aubépine et l’arganier, vous oublierez définitivement le problème des pointes fourchues et donnerez à vos cheveux un aspect soigné et sain.

6. Huile sèche Alterna Bamboo Smooth Kendi : huile pour cheveux secs de première qualité

Cette huile premium est spécialement formulée pour cheveux secs et avec une tendance aux frisottis. C’est une brume donc elle s’applique uniformément grâce à son diffuseur. Il ne laisse pas de fini gras et ses propriétés fortifiantes sont dues à extrait de bambou biologique. Pour éliminer les frisottis, il contient Huile biologique de Kendi.

7. Huile rehaussante de brillance Wella Oil Reflections

L’huile capillaire Wella est fabriquée à partir de huile de camélia, macadamia et huile d’avocat. Grâce à cette combinaison d’ingrédients, il parvient à laisser les cheveux brillants mais sans fini gras grâce à sa texture légère.

8. Simon & Tom : huile capillaire à l’essence d’arganier bio

L’huile capillaire Simon & Tom est très haute qualité et est formulé sur la base de huile d’argan pure bio et huiles essentielles naturelles. Grâce à sa formule non grasse, vos cheveux seront nourris, réparés, soignés et d’une sublime brillance après quelques jours d’utilisation. En plus de donner de l’éclat et de réparer les pièces endommagées, il agit comme un puissant protecteur de la chaleur et des agressions extérieures.

9. Tonique capillaire revitalisant de Weleda : votre meilleur allié aussi contre les pellicules

C’est une huile capillaire revitalisant au romarin capable de transformer vos cheveux en un cheveux brillants sans pointes fourchues. Fabriqué avec des huiles naturelles, il est responsable de nourrir le cuir chevelu pour obtenir une meilleure santé des cheveux et lutter contre les pellicules.

10. Schwarzkopf Oil Miracle – Le réparateur ultime de la kératine

Cette huile est une merveille pour tous ceux qui veulent réparer les cheveux abîmés et secs pour lui utilisation excessive du fer à lisser ou du sèche-cheveux. Il est recommandé pour les cheveux normaux et fins, secs et abîmés et apporte douceur et une plus grande souplesse aux fibres capillaires grâce à sa action nourrissante et hydrater le kératine offrant un contrôle et une gérabilité optimaux éviter les frisottis.

N’ayez pas peur de ces types d’huiles car aucune d’entre elles ne rendra vos cheveux gras sinon elles les hydrateront. Appliquer sur cheveux humides, juste après les avoir lavés et essorés. S’étend à milieu aux extrémités puisque cette partie du cheveu est celle qui souffre le plus. L’huile d’amande peut être appliquée sur le cuir chevelu, mais avant cela, lisez toujours les recommandations d’utilisation.

